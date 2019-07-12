Вице-губернатор предупредил о высоком риске проникновения в Таиланд азиатской чумы свиней

Официальные лица объявили о высоком риске проникновения в Таиланд африканской чумы свиней (АЧС) на фоне вспышек болезни в Китае, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе.

Новости Пхукета

12 Июля 2019, 10:59 AM

Фото: Phuket PR Department

В связи с возросшей угрозой уже запрещен импорт свинины из Лаоса и осуществляется усиленный контроль за ввозом любой продукции, содержащей свинину. В частности, проверке подлежит даже колбаса, которую привозят с собой туристы для личного употребления. В пхукетском аэропорту уже трижды находили свиные колбаски с вирусом АЧС, причем во всех трех случаях (в декабре, январе, феврале) зараженная продукция была обнаружена у туристов из Китая.

О том, что с февраля в аэропорту не было найдено ни одного образца мясных изделий с вирусом АЧС, было объявлено на пресс-конференции 10 июня. Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Тханьяват Чанпинит, глава пхукетского офиса Департамента животноводства (DLD) Манат Тхеппарук и другие официальные лица. Пресс-конференция состоялась непосредственно в международном аэропорту Пхукета.

Выступая перед журналистами, вице-губернатор Чанпинит напомнил, насколько серьезную опасность АЧС представляет для животноводческого бизнеса. Поскольку лекарства от болезни до сих пор не изобретено, в случае вспышки АЧС приходится полностью уничтожать все поголовье свиней на территории, где было зафиксировано заболевание. К примеру, после прошлогодней вспышки АЧС на предприятии «Новгородский бекон» в России пришлось уничтожить свыше 40 тыс. животных. При этом для человека болезнь не представляет угрозы, главные риски АЧС – экономические.

Вице-губернатор подтвердил, что вспышек АЧС на территории Таиланда еще не было, хотя до соседних стран болезнь уже добралась. Согласно данным из открытых источников, в 2018 году вирус проник в Китай, а оттуда распространился по другим азиатским государствам.

Как заверил вице-губернатор, официальные лица проверяют поступающую на остров свинину и продукцию из нее, инспектируют фермы и хладокомбинаты. Однако информационно-разъяснительную работу среди фермеров еще лишь предстоит начать.

«Пхукетский офис DLD организует отдельную команду специалистов, который будут рассказывать фермерам об АЧС, мерах по предотвращению вспышек болезни и действиях в случае, если это произойдет», – пообещал господин Чанпинит.