Вице-губернатор предложил вписать красные флаги в закон

Вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай анонсировал новую инициативу, которая, по его мнению, могла бы помочь снизить число несчастных случаев на пляжах. Вице-губернатор намерен предложить Министерству туризма проработать закон, в котором был бы прописан статус запрещающих купание красных флагов. Сейчас, как отметил господин Ротрыанг На-Нонгкхай, полномочий для контроля за соблюдением ограничений на купание у официальных лиц нет.

Новости Пхукета

3 Сентября 2019, 03:15 PM

Вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай выступил с новой инициативой по повышению безопасности на пляжах. О найме спасателей в достаточно количестве речи, впрочем, не идет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

С заявление о необходимости разработки профильного закона о безопасности на пляжах господин Ротрыанг На-Нонгкхай выступил сегодня утром. Заявление чиновник сделал после конференции, посвященной развитию Пхукета в рамках концепции умного города.

Вице-губернатор подтвердил, что ему известно о гибели туриста из Китая, смытого со скал волнами на пляже Фридом. Тело отдыхающего было обнаружено в море лишь сегодня утром, полтора дня спустя после происшествия. При этом в момент инцидента на пляже Фридом не было спасателей, которые могли бы придти на помощь иностранцу.

«Власти Пхукета пытаются найти какие-то способы предотвращения гибели туристов на наших пляжах, поскольку в тайском законодательстве нет положений, которые бы позволяли обеспечить строгий контроль за соблюдение запретов на купание. Мы вынесем этот вопрос на обсуждение в Министерстве туризма и спорта, чтобы соответствующий закон был написан», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай.

Вице-губернатор отметил, что ответом на высокое число несчастных случаев на пляже Фридом может стать полный запрет на купание там в низкий сезон. При этом господин Ротрыанг На-Нонгкхай не указал, кто будет контролировать соблюдение этого запрета в отсутствие на пляже спасателей.

«Весьма странно, что так много туристов гибнет в районе этого пляжа. Так что мы может объявить запрет на купание во всех районах у Фридом ради безопасности туристов», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай.

Также вице-губернатор повторил просьбу к отдыхающим не входить в воду в зонах, где установлены красные флаги, и не игнорировать рекомендации спасателей на тех пляжах, где они все-таки присутствуют.

Напомним, что с середины июля по настоящий момент на пляже Фридом погибли уже три человека – двое филиппинских граждан и упомянутый выше турист из Китая.