Вице-губернатор предложил вписать красные флаги в закон

С заявление о необходимости разработки профильного закона о безопасности на пляжах господин Ротрыанг На-Нонгкхай выступил сегодня утром. Заявление чиновник сделал после конференции, посвященной развитию Пхукета в рамках концепции умного города.
Вице-губернатор подтвердил, что ему известно о гибели туриста из Китая, смытого со скал волнами на пляже Фридом. Тело отдыхающего было обнаружено в море лишь сегодня утром, полтора дня спустя после происшествия. При этом в момент инцидента на пляже Фридом не было спасателей, которые могли бы придти на помощь иностранцу.
«Власти Пхукета пытаются найти какие-то способы предотвращения гибели туристов на наших пляжах, поскольку в тайском законодательстве нет положений, которые бы позволяли обеспечить строгий контроль за соблюдение запретов на купание. Мы вынесем этот вопрос на обсуждение в Министерстве туризма и спорта, чтобы соответствующий закон был написан», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай.
Вице-губернатор отметил, что ответом на высокое число несчастных случаев на пляже Фридом может стать полный запрет на купание там в низкий сезон. При этом господин Ротрыанг На-Нонгкхай не указал, кто будет контролировать соблюдение этого запрета в отсутствие на пляже спасателей.
«Весьма странно, что так много туристов гибнет в районе этого пляжа. Так что мы может объявить запрет на купание во всех районах у Фридом ради безопасности туристов», – заявил господин Ротрыанг На-Нонгкхай.
Также вице-губернатор повторил просьбу к отдыхающим не входить в воду в зонах, где установлены красные флаги, и не игнорировать рекомендации спасателей на тех пляжах, где они все-таки присутствуют.
Напомним, что с середины июля по настоящий момент на пляже Фридом погибли уже три человека – двое филиппинских граждан и упомянутый выше турист из Китая.