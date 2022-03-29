Вице-губернатор Пхукета отметили вклад ярмарок Roi Rim Lay в оживление экономики

В выходные 26-27 марта в Сапан-Хине прошла очередная ярмарка даров моря и местной кухни Roi Rim Lay. Выступая на мероприятии, вице-губернатор Пичет Панапхонг высоко оценил вклад этих фестивалей в борьбу с экономическим кризисом, вызванным спадом на рынке туризма.

Новости Пхукета

В выходные 26-27 марта в Сапан-Хине прошла очередная ярмарка даров моря и местной кухни Roi Rim Lay. Выступая на мероприятии, вице-губернатор Пичет Панапхонг высоко оценил вклад этих фестивалей в борьбу с экономическим кризисом, вызванным спадом на рынке туризма.

В выходные 26-27 марта в Сапан-Хине прошла очередная ярмарка даров моря и местной кухни Roi Rim Lay. Выступая на мероприятии, вице-губернатор Пичет Панапхонг высоко оценил вклад этих фестивалей в борьбу с экономическим кризисом, вызванным спадом на рынке туризма.

В выходные 26-27 марта в Сапан-Хине прошла очередная ярмарка даров моря и местной кухни Roi Rim Lay. Выступая на мероприятии, вице-губернатор Пичет Панапхонг высоко оценил вклад этих фестивалей в борьбу с экономическим кризисом, вызванным спадом на рынке туризма.

Вице-губернатор Панапхонг указал, что в ярмарке 26-27 марта приняли участие 130 продавцов разных профилей. Гостей ждали местная еда, локально произведенные товары, морепродукты и так далее. Также на ярмарочной площадке расположились 10 фуд-траков. Участие в мероприятии для них было бесплатным.

В своем выступлении господин Панапхонг отметил, насколько успешным был предшествовавший пандемии 2019 год, когда остров принял 14,45 млн гостей, а туристическая выручка составила 442,89 млрд бат. Впрочем, в 2020 году турпоток быстро иссяк на фоне локдаунов по всему миру, включая сам Таиланд. Пхукет за весь год принял лишь 4 млн туристов (практически всех – в первые два с половиной месяца), туристическая выручка составила лишь 108,46 млрд.

Остров и вся страна начали открываться лишь с 1 июля 2021 года. Однако за прошедшее с этого момента время Пхукет встретил лишь 415,93 тыс. гостей, что по докризисным меркам не дотягивает до показателей и половины месяца. На этом фоне жители острова по-прежнему страдают от безденежья.

Цель серии Roi Rim Lay, как отметил вице-губернатор, как раз и состоит в том, чтобы способствовать распределению пусть небольших, но все же имеющихся доходов, среди населения. В частности, ярмарки позволяют торговцам предлагать покупателям свои товары, а те получают шанс воспользоваться выгодными условиями. За счет этого стимулируется базовая экономика провинции.

В ходе ярмарки 26-27 марта мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат анонсировал следующее мероприятие Roi Rim Lay в Сапан-Хине. Оно должно пройти после Сонгкрана – 23 и 24 апреля.

Добавим, что актуальность ярмарок даже выросла в 2022 году на фоне новых трудностей, с которыми столкнулся Пхукет. Июльское открытие острова, действительно, задало позитивный импульс, но затем туризм получил два внешних удара – сперва из-за появления штамма «омикрон» пришлось на время свернуть туристическую программу Test & Go, а когда она возобновилась, началась российская спецоперация на Украине, оставившая Пхукет без туристов из России, а также серьезно ударившая по турпотоку из стран Европы.

Сейчас количество ежедневных прибытий на остров колеблется в районе 2-2,5 тыс. человек, что ниже ожиданий бизнеса и показателей предыдущих месяцев.