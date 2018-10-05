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Вице-губернатор отдал распоряжение подготовиться к новым наводнениям

Центральный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) ожидает сильных дождей и локальных наводнений на Пхукете вплоть до 7 октября включительно. На этом фоне вице-губернатор Снитх Сривихок отдал главам окружных администраций распоряжение принять меры предосторожности.

Новости Пхукета

5 Октября 2018 09:28:28

Фото: Hanuman Chasamorn
Фото: Hanuman Chasamorn

Как пояснил господин Сривихок, окружные администрации должны обратить особое внимание на традиционные зоны риска: окрестности местных каналов, которые могут выйти из берегов; места на склонах холмов и под ними, низины и локации, где регулярно происходят наводнения.

Главы окружных управ должны предупредить людей, проживающих в зонах риска, о возможности наводнений в ближайшие дни. Также должны быть подготовлены планы эвакуации жителей на случай, если дожди и наводнения окажутся слишком серьезными.

Кроме того, окружные администрации должны следить за всеми поступающими оповещениями от других государственных ведомств и сами передовать им информацию о ситуации на местах.

Отдельно господин Сривихок упомянул Патонг и Камалу, пострадавших от локальных наводнений и оползней 2 октября. По состоянию на 4 октября спасатели по-прежнему оказывали помощь жителям шести «мубанов» в Камале, двух улиц в Патонг и поселка Калим.

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