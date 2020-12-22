Вице-губернатор опроверг слухи о локдауне на Пхукете

Вице-губернатор Пхукета Викром Джактхи выступил с официальным опровержением циркулирующих в тайских соцсетях заявлений о том, что в провинции уже якобы действует локдаун.

Новости Пхукета

22 Декабря 2020, 08:54 PM

Вице-губернатор Пхукета Викром Джактхи. Фото: Phuket PR

Вице-губернатор Джактхи подчеркнул, что выступает в качестве официального представителя администрации Пхукета, и заявил: «Информация о локдауне на Пхукете не соответствует действительности. В различных соцсетях циркулирует множество слухов о том, что власти Пхукета якобы закрыли провинцию. Я заявляю, что это не так».

Господин Джактхи напомнил, что меры эпидемиологического контроля были усилены еще три недели назад, то есть до вспышки коронавируса в Самут-Сакхоне. Решение было принято на основании информации о проникновении в страну нелегальных мигрантов из Мьянмы, которые могут в итоге оказаться и на Пхукете.

«Мы проверили 163 работодателей, нанимающих трудовых мигрантов. Мы попросили их о том, чтобы они сотрудничали с нами и информировали официальных лиц обо всех новых рабочих в своих лагерях, чтобы медработники могли их проверить. И уже после этого появилась новость о том, что свыше 500 человек в Самут-Сакхоне сдали положительные анализы на коронавирус», – заявил господин Джактхи.

Затем вице-губернатор перешел к последним распоряжениям губернатора относительно защиты острова. В частности, господин Джактхи упомянул обязательный скрининг все лиц, прибывающих на остров самолетами, наземным и морским транспортом.

«В целях безопасности мы также уведомили все районные управы о необходимости проверить лагеря трудовых мигрантов на своей территории», – добавил вице-губернатор.

Господин Джактхи подчеркнул, что эффективность принимаемых мер на прямую связана с помощью со стороны граждан. В частности, жителей острова призывают сообщать властям о новых трудовых мигрантах, а также о людях с симптомами болезни, игнорирующих требование о ношении маски.

«Дайте нам знать, чтобы мы могли расследовать ситуацию и решить проблему максимально оперативно», – попросил вице-губернатор.

Господин Джактхи напомнил, что во время первоначальной волны COVID-19 Пхукет занимал второе место в стране по числу случаев заболевания, но сумел справиться с ситуацией (при этом самого господина Джактхи на острове тогда еще не было).

«Мы реализовывали эти шаги ранее. Теперь нам нужно просто повторить их и разрешить ситуацию. Поэтому мы просим всех жителей острова о сотрудничестве. Мы не закрываем провинцию и не против того, чтобы к нам приезжали наши браться и сестры, желающие посетить Пхукета. Не важно, из какой они будут провинции. Я просто прошу о сотрудничестве и выполнении мер защиты общественного здоровья ради общей безопасности», – призвал вице-губернатор.

«Пожалуйста, носите маски и соблюдайте требования охраны здоровья. Старайтесь избегать мест массового скопления людей, а если вам все же надо в таких местах находиться, старайтесь сократить время пребывания там и часто мойте руки», – заключил вице-губернатор.