Въезжающим на Пхукет разрешили использовать свои тесты на антитела

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун объявил об очередном послаблении для въезжающих на Пхукет через КПП Тха-Чат-Чай. Теперь в качестве доказательства отсутствия коронавируса можно прямо на контрольном-пункте воспользоваться собственным набором для экспресс-теста на антитела (АТК).

Новости Пхукета

8 Сентября 2021, 02:57 PM

Фото: PR Phuket

Заявление об упрощении требований к тестированию доктор Кукиаттикун сделал утром 8 сентября в ходе прямой трансляции из операционного центра проекта Phuket Sandbox.

«Наборы АТК довольно легко купить в аптеках. Въезжающие могут иметь при себе собственные наборы и самостоятельно делать анализ прямо на контрольком-пункте. Там уже дежурят медицинские работники, которые могут помочь советом и проверить корректность тестирования», – заявил господин Кукиаттикун.

«Если результат анализа будет отрицательным, медицинский работник выдаст подтверждающий документ, по которому можно въехать на Пхукет», – добавил он.

Как отметил господин Кукиаттикун, инициатива в первую очередь нацелена на людей, совершающих регулярные поездки между провинциями Пхукет и Пханг-Нга.

Глава РРНО подчеркнул, что упомянутый документ не обязательно будет признаваться официальными лицами других провинций. Однако по той же бумаге можно будет вернуться на остров из краткосрочной поездки на материк. Результаты теста остаются действительными в течение 72 часов.

Также господин Кукиаттикун отметил, что распоряжение о признании результатов теста АТК пока что будет оставаться в силе в течение семи дней – до 14 сентября.

«Что касается туристов из других провинций, то от них требуется отрицательный анализ на коронавирус методами ПЦР или АТК сроком действия 72 часа, не семь дней», – добавил глава РРНО.

Напомним, что на этой неделе было введено еще одно послабление для внутренних туристов. От них больше не требуется делать тест ПЦР на пятый день нахождения на острове при общем сроке пребывания свыше семи дней.

Господин Кукиаттикун добавил, что пхукетский офис Минздрава договорился с двумя «операторами» об организации на КПП станций для тестирования при помощи АТК, но выбранные властями партнеры пока не определились с местом размещения станций.

«Мы будем рады, если услуги по тестированию будут предлагать несколько операторов. Чем больше будет стоек, тем удобнее будет для приезжающих», – отметил он.





