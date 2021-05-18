Въезжающим на Пхукет без справок назначили самоизоляцию

Власти провинции Пхукет пересмотрели правила въезда на остров для лиц, не прошедших полную вакцинацию и не имеющих на руках сертификата о негативном тесте на COVID-19 сроком действия 72 часа. Соответствующие лица могут въехать на Пхукет, но обязаны провести первые 14 дней пребывания на самоизоляции дома или в отеле.

Новости Пхукета

18 Мая 2021, 03:38 PM

Вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Фото: Phuket PR

О том, что Пхукет смягчил политику в отношении въезжающих, сообщил вчера вечером (17 мая) вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Заявление было сделано в ходе онлайн-трансляции примерно в 20:00. Соответствующий приказ губернатора Наронга Вунсиеу был опубликован тем же вечером около 22:00.

Вице-губернатор напомнил, что до 15 мая лица без справок о вакцинации или заранее сданных анализов на COVID-19 с отрицательным результатом проходили при въезде на Пхукет экспресс-тестирование (для тайцев оно было бесплатным, иностранцам обходилось в 500 бат).

С 16 мая экспресс-тестирование было формально отменено, но по факту власти продолжили пускать на остров приезжающих и 16, и 17 числа, поскольку наплыв желающих был очень большим и перед КПП Тха-Чат-Чай образовалась значительная очередь. Правда, в эти дни сдача экспресс-анализа была платной уже для всех и стоила 450 бат.

Примечательно, что о данной опции – возможности въехать на остров по экспресс-тесту 16-17 мая – власти нигде публично не объявляли. Официально считалось, что с 16 числа обязательным требованием является наличие одной из двух упомянутых выше справок.

В своем выступлении вице-губернатор никак не коснулся вопроса о лицах, которым нужно совершать регулярные поездки на Пхукет, к примеру о жителях соседней провинции Пханг-Нга, работающих на острове. Бесплатный (для тайцев) экспресс-тест отнимал лишь время, тогда как получение полноценной справки об отсутствии коронавируса стоит в больницах около 3 тыс. бат. К тому же многие медицинские учреждения имеют ограниченные возможности по проведению анализов (к примеру, до 100 в день).

Как бы то ни было, вице-губернатор Чувонг прямо заявил, что с 18 мая экспресс-тестов на КПП больше нет: «С сегодняшнего дня экспресс-анализы не проводятся. Приезжающие лица без справок должны получать направление на карантин на въездном КПП».

По словам господина Чувонга, решение пхукетского комитета по эпидемиологии было единогласным.

«Если вы проводите на Пхукете меньше 14 дней, то ваш карантин будет длиться столько, сколько вы находитесь на острове», – добавил он.

Как пояснил вице-губернатор, ежедневно на КПП Тха-Чат-Чай будут дежурить сотрудники пхукетского офиса Минздрава (РРНО), которые будут выдавать въезжающим направления на карантин.

Копия этого документа будет отправляться в муниципалитет того района, куда направляется въезжающий, и передаваться районному Центру чрезвычайных операций (ЕОС). Такие центры эпидемиологического контроля уже организованы в каждом муниципалитете или административной организации района (OrBorTor).

«Затем сотрудники ЕОС уже сами будут вести контроль за вашим карантин дома или в отеле», – отметил вице-губернатор.

Господин Чувонг также указал на то, что получить направление на карантин можно лишь с 8:30 утра до 20:30 вечера, хотя границы провинции открыты с 5:00 до 23:00. Рано утром и поздно вечером сотрудники РРНО работать на КПП не будут.

От необходимости соблюдать карантин освобождаются лица, совершающие однодневные поездки на Пхукет. Как выразился вице-губернатор, «им разрешается приехать, сделать свои дела и уехать». Также господин Чувонг отметил, что в будущем возможны изменения правил в соответствии с нуждами граждан.

При этом вице-губернатор отметил, что все перечисленное выше относится лишь к лицам, прибывающим на Пхукет по земле. Для пассажиров воздушного транспорта требования, видимо, остаются старыми.

«Только лица, которые были полностью привиты или в течение 72 часов сдали отрицательный анализ на COVID-19, смогут въехать», – заявил он, никак не упомянув возможность или невозможность прилететь на остров без справок, но с условием последующей самоизоляции.