Въезд в Камалу ограничен из-за коронавируса *

Заместитель глава административной организации Камалы (OrBorTor) подтвердил, что власти района приняли меры «превентивного контроля» для защиты жителей от коронавируса. Заключаются меры в ограничении въезда в Камалу людей, не живущих на территории тамбона. Выезд возможен только по письменному разрешению властей.

Заместитель главы OrBorTor Камалы Сери Лапмак пояснил, что на въездах в район с севера и с юга были организованы контрольно пропускные пункты. При этом господин Лапмак заверил, что препятствовать сквозному проезду транспорта чекпоинты не должны.

«Жители Камалы и прочие люди по-прежнему могут проехать через район в обычном режиме. Также жители Камалы могут покинуть район, но новые лица внутрь не допускаются до 15 мая включительно», – заявил он.

Также уведомить власти необходимо и в случае смены адреса проживания в пределах тамбона Камала.

Как пояснил господин Лапмак, задача дежурящих на чекпоинтах сотрудников – препятствовать въезду в район «новых людей из других тамбонов и проверять медицинское состояние всех въезжающих в район и выезжающих из него».

При этом полностью закрытым, согласно заявлению господина Лапмака остается участок прибрежной дороги между Камалой и Банг-Тао. С соответствующим заявление ранее уже выступили полиция тамбона Чернг-Талей и глава местного OrBorTor. Ограничения в данном случае объясняются тем, что второй, третий и пятый мубаны Чернг-Талей относятся к «красным» зонам повышенного риска заражения коронавирусом.

«Пожалуйста, не пользуйтесь дорогой, проходящей мимо мыса Лэм-Сингх до 15 мая включительно. Пожалуйста, пользуйтесь другими маршрутами. Пусть дорога и займет дольше, но это лучше, чем проезжать через «красную» зону», – заявил господин Лапмак.