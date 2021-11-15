Въезд на Пхукет разрешен без регистрации на Gophuget

Губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиеу подписал приказ, отменяющий требование об обязательной регистрации всех въезжающих на остров через сервис gophuget.com.

Новости Пхукета

15 Ноября 2021, 05:30 PM

Фото: Phuket Info Center

Приказ был опубликован 15 ноября на странице Phuket Info Center, которую ведет в Facebook пхукетский офис Министерства иностранных дел. Распоряжение вступает в силу с 16 ноября.

Новый приказ пересматривает положения двух секций губернаторского распоряжения от 23 октября 2021 года. Изменения направлены на «смягчение ограничительных требований в целях ускорения восстановления экономики и социальной активности при соблюдение требований охраны здоровья населения», пояснил губернатор Вунсиеу.

Как уже говорилось выше, первое изменение – это отмена требования о том, что все въезжающие должны регистрироваться на сайте gophuget.com, указывая там детали поездки. При этом обязательным остается требование о регистрации в мобильном приложении Минздрава Mor Prom.

Второе изменение – отмена требования отрицательного анализа на коронавирус у детей до 12 лет.

Все остальные положения остаются неизменными. Для въезда на Пхукет из другой провинции тайский гражданин или иностранец должен.

1) Быть полностью привитым от коронавирус вакцинаци:

Sinovac - 2 дозы,

Sinopharm - 2 дозы,

AstraZeneca - 2 дозы,

Pfizer - 2 дозы,

Moderna - 2 дозы,

Sputnik V - 2 дозы.

ИЛИ

Получить две дозы разных вакцин по кросс-формуле, одобренной Минздравом.

ИЛИ

Быть привитым одной дозой вакцины Johnson & Johnson за 14 дней до прибытия.

ИЛИ

В случае возраста до 18 лет быть привитым одной дозой вакцины Pfizer за 14 дней до прибытия.

ИЛИ

Перенести COVID-19 и полностью выздороветь в течение 90 дней до поездки (но не более).

ИЛИ

3) Сдать отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на антитела (АТК) в больнице или медицинской лаборатории.

Все въезжающие должны установить на свои мобильные устройства приложение Mor Prom.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЗРАСТУ

12-18 лет

Должны быть привиты одной дозой вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до прибытия. В случае, если речь идет об учащемся на Пхукете школьнике 12-18, который ждет своей очереди на вакцинацию, необходимо предъявить идентификационную карту при выезде с Пхукета и возвращении на остров, а также иметь при себе официальную справку об отрицательном тесте на коронавирус методом АТК, сданном в медецинском учреждении. Срок действия такой справки – не более одного раза в месяц.

18 лет и старше

Необходимо пройти вакцинацию от COVID-19 согласно предписаниям официальных лиц провинции или сдать отрицательный тест на COVID-19 методами ПЦР или ATK. Срок действия справки – не более семи дней.