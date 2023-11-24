Ветвь огромного баньяна рухнула на жилой дом в Пхукет-Тауне

Об инциденте в Пхукет-Тауне стало известно из сообщения местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Как следует из публикации, инцидент произошел около 15:30 дня 23 ноября на улице Soi Choeng Khiri, идущей параллельно Thepkrasattri Rd. позади Satree Phuket School.
Официальные лица проинспектировали место событий, но ничего не сказали ни о возможных причинах происшествия, ни о размере материального ущерба. О пострадавших не сообщалось. Постройка в отчете DDPM охарактеризована как «жилье государственных служащих».
Пхукетский офис DDPM напомнил, что о любых чрезвычайных ситуациях можно сообщать на горячую линию ведомства по номеру 199. Телефон офиса в Пхукет-Тауне – 076 212 457.