Вьетнамец решил доплыть с Пхукета до Индии на надувном плоту

Поисково-спасательное подразделение Королевского ВМФ Таиланда пришло на помощь 37-летнему гражданину Вьетнама, который провел 10 дней в море, пытаясь добраться с Пхукета до Индии на надувном плоту. О затеявшем рискованную авантюру мужчине морякам сообщил экипаж рыболовецкого траулера Petchrungruang, заметивший плот в районе Симиланских островов.

Иккапоп Тхонгтуб

Вьетнамец решил добраться на надувном плату с Пхукета в Индию. Через десять дней путешественника нашли флотские спасатели.

Вьетнамец решил добраться на надувном плату с Пхукета в Индию. Через десять дней путешественника нашли флотские спасатели.

Вьетнамец решил добраться на надувном плату с Пхукета в Индию. Через десять дней путешественника нашли флотские спасатели.

Команда флотских спасателей отправилась в указанный рыболоами квадрат 23 марта и обнаружила вьетнамца по имени Хо Хоанг Хунг примерно в 5 морских милях от Симилан. Среди моряков не нашлось говорящих по-вьетнамски, сам путешественник тоже оказался не силен в языках, поэтому на время проверки документов он был оставлен на плату, который привязали корме флотского корабля. На время ожидания вьетнамцу дали еду и воду.

Изучив бумаги иностранца и решив проблему с языковым барьером, моряки установили, что Хо Хоанг Хунг прилетел на Пхукет самолетом, после чего купил на острове надувной плот с веслом и отправился в Индию, где находится его семья. Получением индийской визы мужчина не озаботился.

Сейчас Королевская тайская полиция выясняет обстоятельства въезда мужчины в Таиланд и совместно с посольством Вьетнама решает, что делать с вьетнамцем дальше.