Вьетнам отменил карантин и требование о вакцинации для въезжающих

Власти Вьетнама отменили обязательный карантин и требование о вакцинации для въезжающих в страну путешественников из-за рубежа. С 16 марта нужен лишь отрицательный тест на коронавирус.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 12:00 PM

Фото: Marco Verch Professional Photographer

Отрицательный тест для въезда во Вьетнам допускается двух видов – ПЦР со сроком действия в 72 часа и экспресс-тест со сроком действия 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Вьетнама.

Таким образом страна практически полностью открылась для иностранных туристов после двухлетней изоляции.

«Решение о снятии всех ограничений на допуск иностранцев принято на фоне того, что эпидемиологическая ситуация во Вьетнаме была взята под контроль и страна, в соответствии со стратегией, утвержденной правительством, перешла к этапу безопасной, гибкой адаптации и эффективного сдерживания COVID-19», – сообщает ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад исполнительный директор C9 Hotelworks Билл Барнетт указывал в интервью NBT World, что Таиланд начинает отставать от соседей в плане туристической доступности и привлекательности. По его словам, некогда передовая «песочница» уже устарела.

«Чтобы оставаться конкурентными, нам нужно поднимать планку и делать то, что делают другие страны, находящиеся в аналогичном положении», – заявил глава C9 Hotelworks.

При этом смягчать ограничения страна не спешит. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) говорит о возможности отмены сертификатов Thailand Pass и других препятствий, но не в ближайшей перспективе.











