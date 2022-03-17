Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Вьетнам отменил карантин и требование о вакцинации для въезжающих

Власти Вьетнама отменили обязательный карантин и требование о вакцинации для въезжающих в страну путешественников из-за рубежа. С 16 марта нужен лишь отрицательный тест на коронавирус.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 12:00 PM
Фото: Marco Verch Professional Photographer

Фото: Marco Verch Professional Photographer

Отрицательный тест для въезда во Вьетнам допускается двух видов – ПЦР со сроком действия в 72 часа и экспресс-тест со сроком действия 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Вьетнама.

Таким образом страна практически полностью открылась для иностранных туристов после двухлетней изоляции.

«Решение о снятии всех ограничений на допуск иностранцев принято на фоне того, что эпидемиологическая ситуация во Вьетнаме была взята под контроль и страна, в соответствии со стратегией, утвержденной правительством, перешла к этапу безопасной, гибкой адаптации и эффективного сдерживания COVID-19», – сообщает ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад исполнительный директор C9 Hotelworks Билл Барнетт указывал в интервью NBT World, что Таиланд начинает отставать от соседей в плане туристической доступности и привлекательности. По его словам, некогда передовая «песочница» уже устарела.

«Чтобы оставаться конкурентными, нам нужно поднимать планку и делать то, что делают другие страны, находящиеся в аналогичном положении», – заявил глава C9 Hotelworks.

При этом смягчать ограничения страна не спешит. Туристическое управление Таиланда (ТАТ) говорит о возможности отмены сертификатов Thailand Pass и других препятствий, но не в ближайшей перспективе.





 

 

Have a news tip-off? Click here

Укравшего «протеиновые печеньки» иностранца арестовали в Краби
Кампания по бустерной вакцинации престарелых на Пхукете начнется 21 марта
Таиланд подумывает разрешить полноценный Сонкгран
Nok Air приостановила полеты в Ялу после первого же рейса
На Пхукете изъяли 1,48 кг кристаллического метамфетамина
На Пхукете разыскивают иностранца за кражу «протеиновых печенек» и «куриных ниточек»
Посол России поговорил с тайскими журналистами
Житель Пхукета получил пожизненный срок за убийство туристки
Грустная правда: К существующим проблемам туризма на Пхукете добавились новые
Черепаха отложила яйца на пляже в провинции Пханг-Нга
Ярмарка Roy Rim Lay пройдет в Камале
Премьер-министр открыл новый аэропорт в Яле
Россиянам в Таиланде выдано 1,2 тыс. посольских писем для продления виз
Отключение электричества запланировано в тамбонах Срисунтхорн и Чернг-Талей
Минздрав рекомендует отказаться от омовения рук старшим в Сонгкран

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket

 