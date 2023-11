Ветераны Пхукета организовали волонтерский корпус спасателей

Приходилось ли вам задумываться, чем вы сможете быть полезны Пхукету, если на острове произойдет бедствие, подобное азиатскому цунами 2004 года? Организация Phuket Veterans, объединяющая живущих на острове ветеранов вооруженных сил и экстренных служб со всего мира, не просто задумывается, но и работает над тем, чтобы все люди с полезным опытом знали, что делать в случае большой беды.

Новости Пхукета

В сентябре спасатели из числа Phuket Veterans провели первую большую тренировку. На январь запланировано открытое занятие для всех желающих. Фото: The Phuket News

В сентябре спасатели из числа Phuket Veterans провели первую большую тренировку. На январь запланировано открытое занятие для всех желающих. Фото: The Phuket News

В сентябре спасатели из числа Phuket Veterans провели первую большую тренировку. На январь запланировано открытое занятие для всех желающих. Фото: The Phuket News

Приходилось ли вам задумываться, чем вы сможете быть полезны Пхукету, если на острове произойдет бедствие, подобное азиатскому цунами 2004 года? Свидетели той трагедии на всю жизнь запомнили ужасы удара стихии, но вместе с тем – и самоотверженности простых людей, бросившихся предлагать посильную помощь профильным ведомствам. Объединение усилий сыграло важную роль в том, как Пхукет прошел через испытание.

Помощь в трудный час – благородный порыв, но такая работа неизбежно сопряжена и с рисками, и с банальными организационными трудностями. Куда обращаться, чтобы помочь, а не помешать? Как донести, в чем именно ты компетентен? Антикризсному штабу будет не до поиска волонтеров и изучения их резюме.

Впрочем, организационно-подготовительные вопросы можно решить заблаговременно, и именно этим занялась организация Phuket Veterans (International Veterans Association Phuket), объединяющая живущих на острове ветеранов вооруженных сил и экстренных служб со всего мира. С благословения тайского Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) ветераны организовали собственную команду кризисного реагирования, члены которой сейчас восстанавливают собственные навыки и планируют с января начать обучение новичков. Инструкторами выступают специалисты из компании First Aid Training Phuket Co Ltd.

«Очевидно, что любые умения со временем теряют остроту. Но будучи ветераном военной службы, я по опыту знаю, что достаточно определенного объема тренировки, чтобы старая команда вновь была готова выйти в поле», – говорит Джон Уолш, основатель и директор First Aid Training Phuket.

В один из выходных дней сентября члены Phuket Veterans и инструкторы First Aid Training Phuket проводили в Чалонге занятия по поисково-спасательной работе. Особое внимание уделялось тому, чтобы волонтер мог действовать в критической ситуации по собственной инициативе и безопасно для себя.

Участники прослушали краткий теоретический курс, ознакомились с актуальным на 2023 год спасательным снаряжением, а также выполняли серию практических упражнений. Общий сценарий учений предполагал эвакуацию пострадавшего на вертолете, так что чего ветераны отрабатывали выбор посадочной площадки для геликоптера, подачу сигналов пилотам с земли, безопасную доставку пострадавшего к вертушке на носилках, работу с альпинистским снаряжением.

У членов Phuket Veterans есть самый разный опыт, но он не всегда релевантен для Пхукета. Например, здесь переноску пострадавшего часто приходится осуществлять в условиях холмистого ландшафта и джунглей. Для условного лондонского пожарного это может быть совершенно новой задачей.

К проекту присоединилась больница Bangkok Hospital Siriroj, выделившая для занятий автомобиль скорой помощи с медицинским персоналом. Врачи провели инструктаж по встрече скорой помощи и взаимодействию с медработниками.

«Эта тренировка – отражает суть того, что мы хотим делать и в чем видим свою пользу для пхукетского сообщества», – говорит основатель Phuket Veterans Стив Пирс.

При кризисе официальным лицам меньше всего надо, чтобы волонтеры путались под ногами и создавали дополнительные проблемы. Задача ветеранов – освежить свои навыки, чтобы быть именно полезными, а также научить этому всех желающих.

Как справедливо отмечает господин Пирс, среди экспатов Пхукета есть немало людей с бесценными навыками. Их умения из прошлой жизни могут быть подзабытыми или устаревшими, но само их наличие – это актив, который нельзя игнорировать. Для этого январе ветераны будут проводить открытый однодневный курс, на который приглашаются все желающие. Среди инструкторов ожидается Кевин Мэнсфилд, который совсем недавно вернулся из командировки в Папуа – Новую Гвинею, где готовил одно из местных подразделений гуркхов.

В вышеупомянутой тренировке в Чалонге принимал участие экспат Эндрю Пёрчез. После занятия он отметил, что курс можно советовать даже человеку без спецподготовки. Главное – чтобы было спецжелание.

Узнать больше о Phuket Veterans можно на сайте www.phuketveterans.com и на странице Phuket Veterans - IVA в Facebook.