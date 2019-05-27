Ветеран тайской политики и госслужбы Прем Тинсуланон скончался в возрасте 98 лет

Глава Тайного совета и бывший премьер-министр Таиланда генерал Прем Тинсуланон ушел из жизни в возрасте 98 лет.

27 Мая 2019, 09:52 AM

Генерал Прем Тинсуланон, 26 августа 1920 – 26 мая 2019.

Как сообщает газета Post Today, генерал Тинсуланон скончался в столичной больнице Phramongkutklao Hospital около 9:00 воскресенья, 26 мая. В больницу ветеран тайской политики и государственной службы был доставлен около 5:00 того же дня с сердечным приступом.

Прем Тинсуланон родился 26 августа в провинции Сонгкхла. Отцом будущего государственного деятеля был тюремный охранник.

В 1941 году Прем Тинсуланон поступил в Академию Королевской армии Таиланда. До 1959 года господин Тинсуланон служил в вооруженных силах, после чего решил заняться политикой и вошел в состав Комитета по разработке конституции.

В 1968-1971 и 1972-1973 годах Прем Тинсуланон по очереди заседал в верхней и нижней палатах тайского Парламента, затем был советником премьер-министра Тханина Крайвичиен и заместителем министра обороны и министра внутренних дел при премьере Криангсаке Чоманане.

Прем Тинсуланон сам занимал пост премьер-министра в 1980-1988 годах. В ходе одного из зарубежных визитов в этой должности генерал встречался с Михаилом Горабчевым.

В августе 1988 года генерал Тинсуланон ушел из политики, после чего был назначен Рамой IX в Тайный совет, который возглавил в том же году и продолжил возглавлять до самой смерти.

В период с 13 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года генерал Тинсуланон официально являлся регентом. Во время бракосочетания Рамы Х и Королевы Сутхиды генерал Тинсуланон выступил в роли одного из свидетелей.