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Ветеран пхукетского яхтинга Энди Дауден ушел из жизни

Члены яхтенного сообщества Пхукета прощаются с Энди Дауденом, одним из пионеров яхтинга в Таиланде, входившим в число основателей первого в стране яхтенного шоу PIMEX и парусной регаты Phuket Raceweek. Об уходе из жизни господина Даудена сообщила 22 июля его семья.

Новости Пхукета

22 Июля 2023, 05:25 PM
22 июля ушел из жизни экс-президент Phuket King’s Cup Regatta Энди Дауден.

22 июля ушел из жизни экс-президент Phuket King’s Cup Regatta Энди Дауден.

«Здравствуйте, все. Этим утром ушел из жизни наш любимый Энди. Надеемся, там на небесах для него уже готов хороший джин с тоником! Попутного ветра, Энди.. Мы любим тебя, папа хх Намприк и семья», – говорится в публикации, размещенной на странице господина Даудена в Facebook.

О похоронной церемонии будет сообщено дополнительно. Пока что пхукетское сообщество прощается с Энди онлайн. Самые разные люди публикуют его фото и свои воспоминания о нем, поскольку за многие годы жизни на острове господин Дауден словом и делом заслужил уважением в самых разных сферах местной жизни. Хотя самый значительный вклад он внес в формирование пхукетского яхтинга.

Вспоминая товарища, яхтсмен Гревилл Фордхэм вспомнил, как Энди впервые оказался на Пхукете в далеком 1984 году. Британец вместе с семьей отправился в морское путешествие на 46-футовом шлюпе Buccabu в 1981 году, а через три года бросил якорь в Таиланде. Как оказалось – на долгие годы.

В 1989 году господин Дауден основал первую на острове верфь и компанию по обслуживанию яхт европейского уровня. Затем он участвовал в создании выставки PIMEX и регаты Phuket Raceweek, долгое время был президентом парусного Кубка Короля (Phuket King’s Cup Regatta).

Впрочем, любовь острова господин Дауден заслужил не только этим, но и тем, что десятилетиями был душой местного сообщества. Экспат делил со своим островом все его беды и радости, был прекрасным другом и человеком, на которого можно было положиться в трудную минуту и с которым можно было разделить час радости.

 

 

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