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Ветер повалил стобы линии электропередач в Кхао-Лаке

Линия электропередач, идущая вдоль трассы Petchakasem Rd. в Кхао-Лаке, была повреждена утром 20 декабря.

Новости Пхукета

20 Декабря 2017 11:48:46

Фото: Полиция Такуа-Па
Фото: Полиция Такуа-Па

Полиция Такуа-Па была проинформирована об упавших столбах около 8:00 утра. Полицейские и сотрудники Управления энергоснабжения (РЕА) прибыли на место событий и оперативно обесточили провода, некоторые из которых оказались на проезжей части вместе с обломками бетона.

Всего ветром повалило шесть столбов. Дорога была расчищена примерно к 9:30 утра. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно прогнозу Метеорологического департамента Таиланда (TMD), ветер на Андаманском побережье начнет ослабевать в выходные, когда вызвавший его тропический штор Кайтак потеряет часть силы.

Синоптики говорят, что сегодня на Пхукете скорость ветра будет составлять около 14 км/ч с порывами до 30 км/ч. Максимальная температура воздуха превысит 31 градус по шкале Цельсия, минимальная составит около 21 градуса.

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