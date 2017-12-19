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Ветер повалил дерево на жилой дом в Чалонге

Полувековое дерево не выдержало сильного ветра и рухнуло на жилой дом в Чалонге во вторник, 19 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Декабря 2017 15:54:51

Около полудня 19 декабря сотрудники пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) прибыли на Soi Yod Sanae в Чалонге, чтобы убрать упавшее на жилой дом дерево и, в случае необходимости, оказать помощь пострадавшим.

Как выяснили сотрудники DDPM, помощь никому не требовалась. Хозяйка дома – 70-летняя Яоварат Очапананг – в момент происшествия находилась внутри своего жилья, но травм не получила. Двое ее «рабочих», проживавших в постройке, которую зацепило деревом, тоже не пострадали.

В течение часа сотрудники DDPM распилили ствол дерева на куски, чтобы его можно было вывезти с участка госпожи Очапананг.

При этом один из официальных лиц, работавших на месте событий, указал, что предыдущей ночью сообщения о поваленных ветром деревьях поступали и из других районов острова.

 

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