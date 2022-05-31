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Ветер и дожди продолжают валить деревья на Пхукете

Метеорологической департамент Таиланда (TMD) выпустил десятое по счету метеорологическое предупреждение для жителей южных провинций страны, включая Пхукет. По всему острову приходится расчищать дороги и чинить постройки, поврежденные не выдержавшими непогоды и рухнувшими под порывами ветра деревьями.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 08:00 AM
Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Поваленные и поврежденные ветром деревья в Раваи в понедельник, 30 мая. Фото: Муниципалитет Раваи

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ущерб от удара стихии в Чернг-Талей. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Огромное дерево, рухнувшее в джунглях Камалы. Фото: Муниципалитет Камалы

Огромное дерево, рухнувшее в джунглях Камалы. Фото: Муниципалитет Камалы

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

Последствия удара стихии в Срисунтхорне. Фото: Муниципалитет Срисунтхорна

В документе за подписью директора TMD Чомпари Чомпурат, опубликованном в 5:00 утра, говорится о том, что сложные погодные условия продлятся до 2 июня. В течение всего этого времени ожидаются обильные осадки с периодическими ливнями и сильный порывистый ветер.

Высота волн в Андаманском море достигает 2-3 м и превышает 3 м в зонах штормов. Капитаны морских судов должны быть предельно осторожны, маломерным судам предписано оставаться на берегу в штормовую погоду.

Метеорологический департамент по некой причине не упоминает в своих предупреждениях возможность локальных наводнений, равно как сходов грунта и потоков воды с холмов. При этом серия подтоплений на дорогах Пхукета уже зафиксирована.

Также власти Пхукета уже официально предупредили о том, что купание на западном побережье в подобную погоду запрещено в связи с высокой опасностью. На всех популярных пляжах установлены красные флаги, спасатели предупреждают приходящих к морю людей о том, что в воду заходить нельзя.

TMD также указывает, что обильные осадки сейчас вероятны на северо-востоке Таиланда в связи с образовавшейся над Лаосом и Вьетнамом зоной низкого атмосферного давления.

 

 

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