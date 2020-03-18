Вернувшимся на Сурин прокатчикам лежаков грозят штрафами

В беседе с The Phuket News глава OrBorTor Маан Самран заверил, что сдавать на Сурине лежаки или вести торговлю на пляже по-прежнему нельзя.
«Это запрещено. Любая предпринимательская деятельность запрещена на этом пляже», – заявил господин Самран.
По словам главы OrBorTor, местным жителям были направлены предупреждения о запрете, а на самом пляже – установлены знаки, информирующие о том, что вести здесь бизнес нельзя. Однако никакого эффекта это не произвело.
«Сейчас мы работаем с Комитетом по управлению пляжами Пхукета над тем, чтобы привлечь их к ответственности по закону», – заявил Маан Самран.
Глава OrBorTor отметил, что нарушителей ждут штрафы. Впрочем, указать их размер господин Самран затруднился.
Отметим, что предыдущий этап противостояния OrBorTor и прокатчиков лежаков на Сурине пришелся на конец декабря 2019 года. Тогда предприниматели вняли предупреждениям властей и добровольно ушли с пляжа, но после этого обратились к губернатору с просьбой разрешить им все же работать на Сурине. Губернатор разрешения не дал.