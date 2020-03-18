Вернувшимся на Сурин прокатчикам лежаков грозят штрафами

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) намерена привлечь к ответственности прокатчиков лежаков, в очередной раз вернувшихся на Сурин, несмотря на прямой запрет на предпринимательскую деятельность на этом пляже.

Кхунанья Ванчавет

18 Марта 2020, 10:34 AM

Прокатчики лежаков и зонтиков вновь вернулись на Сурины. Власти уже в курсе и готовятся оштрафовать нарушителей.