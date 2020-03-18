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Вернувшимся на Сурин прокатчикам лежаков грозят штрафами

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) намерена привлечь к ответственности прокатчиков лежаков, в очередной раз вернувшихся на Сурин, несмотря на прямой запрет на предпринимательскую деятельность на этом пляже.

Кхунанья Ванчавет

18 Марта 2020, 10:34 AM
Прокатчики лежаков и зонтиков вновь вернулись на Сурины. Власти уже в курсе и готовятся оштрафовать нарушителей.

Прокатчики лежаков и зонтиков вновь вернулись на Сурины. Власти уже в курсе и готовятся оштрафовать нарушителей.

В беседе с The Phuket News глава OrBorTor Маан Самран заверил, что сдавать на Сурине лежаки или вести торговлю на пляже по-прежнему нельзя.

«Это запрещено. Любая предпринимательская деятельность запрещена на этом пляже», – заявил господин Самран.

По словам главы OrBorTor, местным жителям были направлены предупреждения о запрете, а на самом пляже – установлены знаки, информирующие о том, что вести здесь бизнес нельзя. Однако никакого эффекта это не произвело.

«Сейчас мы работаем с Комитетом по управлению пляжами Пхукета над тем, чтобы привлечь их к ответственности по закону», – заявил Маан Самран.

Глава OrBorTor отметил, что нарушителей ждут штрафы. Впрочем, указать их размер господин Самран затруднился.

Отметим, что предыдущий этап противостояния OrBorTor и прокатчиков лежаков на Сурине пришелся на конец декабря 2019 года. Тогда предприниматели вняли предупреждениям властей и добровольно ушли с пляжа, но после этого обратились к губернатору с просьбой разрешить им все же работать на Сурине. Губернатор разрешения не дал.

 

 

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