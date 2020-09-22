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Верфь Asia Catamarans спустила на воду два новых катамарана

Базирующаяся в Чалонге верфь Asia Catamarans объявила об окончании строительства двух новых парусных катамаранов серии Stealth собственной разработки. В сентябре с разницей в один день на воду были спущены 12,6-метровый Fez и 12,2-метровый Coconuts.

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22 Сентября 2020, 11:12 AM
Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Asia Catamarans спустила на воду катамараны Fez и Coconuts. Фото: Питер Смит

Утром 2 сентября Fez (номер 19 в серии) покинул сборочный цех, погружен при помощи крана и доставлен к берегу моря, где на него установили мачту, окончательно завершив сборку. После проведения положенных ритуалов благословения и торжественных элементов участники мероприятия дождались прилива, с приходом которого Fez отправился в первое плавание.

Fez был спроектирован и построен по заказу Java Yachting, базирующейся в провинции Краби чартерной компании, специализирующейся также на подготовке и сертификации яхтсменов.

Как и все лодки серии Stealth, новый катамаран относится с смешанному гоночно-круизному классу, сочетая отличные ходовые характеристики с комфортом и обилием дополнительных опций для капитана, команды и гостей.

Одна из особенностей Fez заключается в том, что кондиционирование внутренних помещений осуществляется без использования генератора. Электричеством лодку обеспечивает связка из солнечных панелей и литий-ионных аккумуляторов.

Мачта и гик катамарана выполнены из углеволокна для повышения ходовых характеристик под парусом. Также лодка оборудована 30-сильными моторами, позволяющими двигаться со скоростью свыше 12 узлов.

На следующий день по описанной выше процедуре в море вышел 20-й Stealth, получивший имя Coconuts. Катамаран длиной в 12,2 м был построен для создателя Stealth Алана Карвадайна и Джун Карвадайн. Алан прочит катамарану долгие годы круизных походов в азиатских водах, а также участие в максимально возможном количестве регат, которые давно стали неотъемлемой частью жизни для Алана и Джун.

Coconuts отличается от большинства катамаранов Stealth более сильным уклоном в спортивную составляющую, что предполагает максимальное облегчение лодки. Катамаран на 80% изготовлен из углеволокна. Впрочем, о собственном комфорте и удовольствии от круизов владельцы Coconuts тоже решили позаботиться, так что на борту можно найти многие опции, типичные для круизных яхт.

– Питер Смит



 

 

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