Veranda планирует открытие отеля на Пхукете

Тайская девелоперская компания Veranda Resort Plc, специализирующаяся на отелях и жилой недвижимости, планирует открыть брендированный комплекс на Пхукете с объемом инвестиций в 1 млрд бат. Также девелопер готовится предложить владельцам существующих отелей вне своей сети программу по софинансированию реновации, тем самым расширив собственное портфолио.

Новости Пхукета

11 Декабря 2020, 12:52 PM

Отель Verso Hua Hin должен открыться в декабре как часть Veranda Collection. Фото: Bangkok Post

Основатель и генеральный директор Veranda Верават Онгваситх рассказал Bangkok Post, что новый пхукетский отель в настоящий момент находится на стадии проектирования. Заявка на получение сертификата экологического воздействия (EIA) должна быть подана до конца первого квартала следующего года.

«Мы ожидаем, что строительство начнется к третьему кварталу 2021 года. Затем мы дождемся восстановления на туристическом рынке и начнем продажи жилых юнитов», – рассказал господин Онгваситх. – «Туристический сектор Пхукета, вероятно, начнет восстанавливаться во второй половине следующего года».

Новый комплекс расположится на участке площадью 20 рай в районе мыса Панва на восточном побережье Пхукета. Компания уже потратила 507 млрд бат на права на землю. Проект будет состоять из четырехэтажных башен с общим фондом в 150 отельных номеров под брендом Veranda Resort. Также будут доступны резиденции под отельным брендом в двухэтажных корпусах, включая кондо и виллы. Общая площадь предлагаемой к покупке недвижимости будет составлять 5-6 тыс. кв. м.

«COVID-19 позволил Таиланду заявить о себе как об одном из самых безопасных мест в мире. С появлением вакцины от коронавируса Пхукет станет объектом спроса со стороны покупателей жилья для отпуска», – отмечает гендиректор Veranda.

Господин Онгваситх является сторонником позитивного прогноза на 2021 год в туристической сфере при условии появления вакцины в Европе, ключевом туристическом рынке для Таиланда.

«Туристы из Европы будут возвращаться в 2021 году более быстрыми темпами, нежели ожидалось, поскольку после вакцинации они смогут путешествовать по всему миру, независимо от того, прошла ли вакцинация в местах назначения», – добавил он.

Veranda намерена обратиться себе в пользу быстрое возвращение туристов. За время пандемии компания разработала новый отельный бренд Veranda Collection для уже существующих отелей, у которых были трудности во время пандемии.

«Эти отели могут испытывать затруднения с доступом к кредитам на реновацию. Мы соинвестируем и частично инвестируем в работы по обновлению и развитию отелей для привлечения зарубежных туристов, когда рынок снова откроется», – заявил господин Онгваситх.

В среднем бюджет на реновацию отеля на 50 номеров компания оценивает в 10-20 млрн бат. Программа нацелена на отели уровня от четырех звезд и выше «в новых курортных направлениях», таких как Краби, Пханг-Нга, Кхао-Яй и Пхукет. Veranda видит перспективы наращивания своего портфолио именно в данных локациях.

Сейчас Veranda владеет пятью отелями, включая So Sofitel Bangkok (2237 номеров), Veranda Resort Hua Hin (136 номеров), Veranda Chiang Mai (69 номеров), Veranda Resort Pattaya (145 номеров) и Rocky’s Boutique Resort на Самуи (50 номеров).

«Формирование крупной сети отелей под нашим управлением на различных курортах поможет нам более привлекательно проводить маркетинговые компании на основе промо-ваучеров», – пояснил господин Онгваситх.

Кроме того, Veranda планирует потратить 20 млн бат на апгрейд своего отеля на Самуи.





