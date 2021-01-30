Велосипедисты жалуются на рассыпанные в Сапан-Хине кнопки

Мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана отдала сотрудникам муниципалитета распоряжение провести проверку по факту жалоб велосипедистов на рассыпанные в Сапан-Хине кнопки. Местный парк традиционно является одним из самых популярных месте среди живущих в городе велосипедистов.

Новости Пхукета

30 Января 2021, 11:45 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Последний инцидент с проколами колес у велосипедистов произошел утром 29 января. И сами поклонники велопрогулок полагают, что таким образом кто-то может зарабатывать не ремонте поврежденных колес.

Одна из велосипедисток заявила в беседе с The Phuket News, что около десятка ее знакомых получили проколы шин на этой неделе.

«Я хочу знать, кто это сделал. И зачем он или она так поступает? Замена покрышек каждый раз обходится примерно в 200 бат», – заявила собеседница редакции.

Еще один велосипедист отметил, что, возможно, кто-то оказался недовольным «шумом», который производят велосипедисты. При этом непонятно, какой именно сильный шум может произвести транспортное средство подобного типа.