Велосипедисты пожаловались на кнопки на велодорожке в Сапан-Хине

Катающиеся в Сапан-Хине велосипедисты пожаловались на рассыпанные на велодорожке кнопки. По словам пострадавших любителей активного отдыха, всего лишь один инцидент 18 февраля обошелся им в сумму свыше 10 тыс. бат, поскольку пострадали колеса дорогих спортивных велосипедов.

Иккапоп Тхонгтуб

Велосипедист Рамет Бхаратпхан рассказал, что колеса его велосипеда были проколоты, когда он около 6:00 утра 18 февраля катался в Сапан-Хине по привычному маршруту. Вместе с господином Бхаратпханом на утреннюю велопрогрулку вышли еще около 10 друзей.

41-летний мужчина отметил, что катается в Сапан-Хине уже много лет, но 18 числа поездка завершилась крайне неприятно. При приближении к площадке для скейтеров он заметил, что наехал передним колесом на две острые кнопки. Господин Бхаратпхан и его друзья остановились, проверили свои велосипеды и выяснили, что всего колеса были проколоты у восьми из них.

В беседе с The Phuket News господин Бхаратпхан отметил, никто из велосипедистов не пострадал, но материальный ущерб оказался значительным.

«Я и мои коллеги – все серьезные велосипедисты, регулярно катающиеся по этому маршруту. Наши велосипеды – серьезная техника ценой от 100 до 300 тыс. бат. У них не обычные покрышки и камеры, которые можно легко заклеить. Стоимость ремонта – свыше 2 тыс. бат за каждый раз», – рассказал господин Бхаратпхан.

Велосипедист заявил, что не имеет понятия, как кнопки оказались на велодорожке, но отметил, что похожие инциденты имели место и ранее. Он неоднократно просил муниципалитет Пхукет-Тауна проверить состояние камер видеонаблюдения в парке и убедиться в их функционировании, чтобы найти виновных.

Также господин Бхаратпхан предлагал закрыть парковую территорию для машин и мотоциклов в утренние и вечерние часы, когда люди занимаются там спортом. Велосипедист отметил, что в парке уже имели место конфликты между спортсменами и участниками дорожного движения.

Никто из официальных лиц инцидент не прокомментировал, но один из парковых служащих рассказал, что место, где были рассыпаны кнопки 18 февраля, находится вне зоны покрытия CCTV. При этом служащий парка заявил, что не знает, под чьей ответственностью находятся камеры: муниципалитета Пхукет-Тауна или административной организации провинции Пхукет (OrBorJor).