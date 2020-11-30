Велосипедист погиб в ДТП у памятника Героиням

Полиция подтвердила информацию о гибели 67-летнего велосипедиста в ДТП у памятника Героиням в ночь с 28 на 29 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Ноября 2020, 12:20 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга получил сообщение об аварии врайоне памятника Героиням в районе 3:20 утра 29 ноября. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденные автомобиль Mitsubishi Mirage и велосипед.

К моменту прибытия помощи 67-летний велосипедист Сри Пынгбури был без сознания. Получившего серьезную травму головы мужчину отвезли в больницу Thalang Hospital, но спасти его жизнь не удалось.

Водитель Mitsubishi Mirage Аттхатхеп Тананто заявил полицейским, что велосипедист перестроился в полосу, по которой двигалась его машина, и избежать столкновени не удалось. Господина Тананто проверили на наличие алкоголя в крови, тест дал отрицательный результат.

Каких-либо обвинений водителю пока не предъявлено.





