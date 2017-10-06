Велосипед сервиса Ofo нашли утопленным в пхукетском канале

Руководство сервиса Ofo обратилось к пользователям с просьбой заботиться о велосипедах, арендуемых через мобильное приложение, после того как один из байков Ofo был обнаружен в канале Банг-Яй в Сапан-Хине.

6 Октября 2017 12:17:06

Представитель Ofo Thailand Питсану Супхо подтвердил «Новостям Пхукета», что компании уже известно об инциденте, получившем огласку благодаря социальным сетям. Как отметил господин Супхо, менеджеры Ofo свяжутся с пользователем, который последним арендовал утопленный в канале велосипед.

«Я просто хочу сказать пользователю, чтобы больше так не делал», – заявил господин Супхо, предполагая, что именно последний пользователь утопил байк, а не кто-либо еще.

Господин Супхо отметил, что никаких штрафов пользователю не грозит.