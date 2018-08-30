Велопрокат Ofo ушел из Таиланда
Сервис проката велосипедов Ofo, работавший на Пхукете с сентября прошлого года, ушел с острова и из страны в целом.
Новости Пхукета
30 Августа 2018 16:44:57
Фото: The Phuket News
О том, что Ofo прекращает работу в Таиланде, сообщается в пресс-релизе, который распространил консорциум Phuket City Development (PKCD), выступавший партнером Ofo на Пхукете.
Пресс-релиз датирован вторником, 28 августа. Убрать свои велосипеды с улиц компания планирует до конца сентября.
Велопрокат Obike, как отметили представители PKCD, пока продолжает работать на Пхукете.