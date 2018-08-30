Велопрокат Ofo ушел из Таиланда

Сервис проката велосипедов Ofo, работавший на Пхукете с сентября прошлого года, ушел с острова и из страны в целом.

30 Августа 2018 16:44:57

Фото: The Phuket News

О том, что Ofo прекращает работу в Таиланде, сообщается в пресс-релизе, который распространил консорциум Phuket City Development (PKCD), выступавший партнером Ofo на Пхукете.

Пресс-релиз датирован вторником, 28 августа. Убрать свои велосипеды с улиц компания планирует до конца сентября.

Велопрокат Obike, как отметили представители PKCD, пока продолжает работать на Пхукете.