Пхукетские велосипедисты триумфально завершили командную велогонку, проходившую утром 20 августа в тамбоне Раваи на юге острова. Соревнования проводились в пяти дивизионах, в четырех из которых лучшими стали спортсмены с Пхукета. В самой старшей возрастной группе победил коллектив из города Хат-Яй. В дивизионе женских двоек выступала только одна команда – дуэт велогонщиц с острова Самуи. И показанный девушками результат заставляет сожалеть, что на короткой дистанции для команд из двух человек организаторы не сделали один открытый дивизион. Дамы с Самуи вполне могли бы обойти всех джентльменов.

Новости Пхукета

Велогонка в Раваи проводилась при поддержке местного муниципалитета, активно поддерживающего без и велоспорт среди прочих дисциплин, а также административной организации всей провинции Пхукет (РРАО). На открытие соревнований, проходившее ранним утром 20 августа, приехали и мэр Раваи Арун Солос, и глава РРАО Реват Арироб.

Всего на участие в соревнованиях зарегистрировалось более сотни участников. Как всегда, было значительное число тайских жителей Пхукета в вызывающем уважение возрасте. При этом детского заезда формат не предусматривал, как и скромных дистанций. Пусть протяженность круга была не самой большой по меркам профессиональных велогонщиков, но по рефльефу местности Раваи – это вовсе не равнины южной Франции.

Протяженность основного маршрута составляла 55 км. Гонка начиналась с мыса Промтхеп, откуда участники двигались по набережной в Раваи и Wiset Rd. к Кольцу Чалонга, затем ехали по Patak Rd. через перевал в тамбон Карон, разворачивались на кольце в северной части пляжа и возвращались на Промтхеп по пляжной дороге через смотровую площадку Karon Viewpoint. Подъем к смотровой протяженностью в 2,4 км был выделен как отдельный этап «Царь горы». За самое быстрое его преодоление полагалась специальная награда.

Каждая команда состояла из четырех участников, итоговым результатом считалось время, показанное третьим участников. Результат четвертого отбрасывался, но он тоже был обязан финишировать. Движение на дорогах не перекрывалось, от спортсменов требовалось соблюдать ПДД, в частности, останавливаться на светофорах.

В открытом дивизионе (без возрастных лимитов) победила команда U Suphon Phuket (A) в составе: Тирасан Бучуай, Вантин Фабьен Рене, Амнат Ясавасувисут, Тхинакорн Сэйонг (время 1 час, 38 минут, 26 секунд).

В дивизионе с суммарным возрастом участников 140-160 лет праздновала победу команда U Suphon Phuket (A) со временем 1:45:33.

В группе 161-180 лет лучшими были велосипедисты Team Rawai (С), показавшие результат 1:44:56.

В старшей возрастной группе 181+ лет, то есть от 45 на человека, победили гонщики Hatyai Bicycle Arsenal, преодолевшие 55 км по пхукетским холмам за

1:45:46.

Одновременно проводилась короткая гонка по Раваи на дистанцию в 27 км, команды состояли из двух человек, итоговым результатом считалось время второго. Участники тоже стартовали с Промтхепа, но до Кольца Чалонга не доезжали, а сворачивали на Sai Yuan Rd. и возвращались на мыс через пляж Най-Харн и гору с ветряками.

На коротком маршруте участников было меньше – три мужские двойки и одна женская. Среди мужчин победу праздновали Рангсан Акорнсри и Юсоб Ракди, преодолевшие 27 км по Раваи с одним серьезным подъемом за 56 минут и 42 секунды. У второй двойки путь занял больше часа, третья пара крутила педали почти полтора.

Девушки из S.I.C.T Samui Cycling – осилили маршрут ровно за час, словно так и планировали. Остров в Сиамском заливе делегировал на пхукеткую гонку спортсменок, которых звали Супалай Фэнгрит и Джераджа Срифа.

Если бы организаторы не делили гонку на 27 км на мужской и женский дивизион, то Супалай и Джераджа точно поспорили бы за золото с Рангсаном и Юсобом. В неформальном общем (открытом) зачете на коротком маршруте у них – честное второе место.