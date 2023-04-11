Велогонку Tour of Thailand выиграли спортсмены из Монголии и Кореи

Представители Монголии праздновали победу на мужской велогонке Tour of Thailand 2023, проводящийся под покровительством Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн. Женский тур выиграла спортсменка из Южной Кореи.

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Заветный Королевский кубок среди мужчин получил Тегшбаяр Басайкхан из команды Roojai Online Insurance (ROI), преодолевший шесть этапов суммарной протяженностью 1 тыс. км за 23 часа и 38 минут ровно.

Второе место в мужской гонке занял монгольский велогонщик Джабалжамтс Сайбаяр из команды Terengganu Polygon Cycling Team (TSG), финишировавший с результатом 23 часа, 38 минут и 42 секунды. Бронзу взял японец Юма Коиши, показавший итоговое время 23 часа, 38 минут и 43 секунды.

Мужской Tour of Thailand 2023 проходил по маршруту Канчанабури – Аюттхайя – Чантхабури – Районг. Средняя скорость победителей, если брать всю дистанцию целиком, составила порядка 43 км/ч.

В первую десятку по итогам шести этапов также вошел велогонщик из Казахстана Руслан Алиев из команды Almaty Astana Motors. Впрочем, его отставание от победителя уже составляло две с половиной минуты.

Лучший результате среди тайцев показал Ратчанон Яоварат из Thailand Continental Cycling Team, который финишировал 16-м. Через строчку от него расположился Антон Кузьмин из Almaty Astana Motors. Также в пределах первой двадцатки гонку закончил Навут Липхонгйю из Thailand Continental Cycling Team.

Женская велогонка Tour of Thailand 2023 стартовала через несколько дней после мужской. Дистанция состояла из трех этапов в Районге общей протяженностью чуть более 240 км.

Первое место в итоговом зачете заняла кореянка Ын-Хе Ли с результатом 6 часов, 2 минуты и 38 секунды. Второй финишировала Нур Айсья Мохамад Зубир из Малайзии, третьей – Агустина Делия Приатна из Индонезии. Спортсменка из Таиланда Чанипорн Батрия показала четвертый результат, ее соотечественница Джутатип Манипхан стала шестой.