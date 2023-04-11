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Велогонку Tour of Thailand выиграли спортсмены из Монголии и Кореи

Представители Монголии праздновали победу на мужской велогонке Tour of Thailand 2023, проводящийся под покровительством Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн. Женский тур выиграла спортсменка из Южной Кореи.

Новости Пхукета

11 Апреля 2023, 04:27 PM
Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Велогонка Tour of Thailand прошла в Таиланде. Фото: Tour of Thailand 2023 / Facebook

Заветный Королевский кубок среди мужчин получил Тегшбаяр Басайкхан из команды Roojai Online Insurance (ROI), преодолевший шесть этапов суммарной протяженностью 1 тыс. км за 23 часа и 38 минут ровно.

Второе место в мужской гонке занял монгольский велогонщик Джабалжамтс Сайбаяр из команды Terengganu Polygon Cycling Team (TSG), финишировавший с результатом 23 часа, 38 минут и 42 секунды. Бронзу взял японец Юма Коиши, показавший итоговое время 23 часа, 38 минут и 43 секунды.

Мужской Tour of Thailand 2023 проходил по маршруту Канчанабури – Аюттхайя – Чантхабури – Районг. Средняя скорость победителей, если брать всю дистанцию целиком, составила порядка 43 км/ч.

В первую десятку по итогам шести этапов также вошел велогонщик из Казахстана Руслан Алиев из команды Almaty Astana Motors. Впрочем, его отставание от победителя уже составляло две с половиной минуты.

Лучший результате среди тайцев показал Ратчанон Яоварат из Thailand Continental Cycling Team, который финишировал 16-м. Через строчку от него расположился Антон Кузьмин из Almaty Astana Motors. Также в пределах первой двадцатки гонку закончил Навут Липхонгйю из Thailand Continental Cycling Team.

Женская велогонка Tour of Thailand 2023 стартовала через несколько дней после мужской. Дистанция состояла из трех этапов в Районге общей протяженностью чуть более 240 км.

Первое место в итоговом зачете заняла кореянка Ын-Хе Ли с результатом 6 часов, 2 минуты и 38 секунды. Второй финишировала Нур Айсья Мохамад Зубир из Малайзии, третьей – Агустина Делия Приатна из Индонезии. Спортсменка из Таиланда Чанипорн Батрия показала четвертый результат, ее соотечественница Джутатип Манипхан стала шестой.

 

 

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