Велогонка Tour of Phuket возвращается на побережье Андаманского моря

Профессиональные велогонщики и поклонники велоспорта любительского уровня готовятся к первой за три года гонке Tour of Phuket 2023, которая состоится 11-12 марта. Несмотря на название, седьмая гонка будет проходить преимущественно на территории провинции Пханг-Нга, но старт и финиш каждый день будут на Пхукете.

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О том, что возвращения гонки, действительно, ждали, говорит хотя бы тот факт, что все места уже раскуплены. Участие в седьмой Tour of Phuket будут принимать спортсмены из Таиланда, Австралии, США, Сингапура и других стран. Из известных пхукетских атлетов присутствие подтвердили триатлетка Димити-Ли Дьюк, тренер Юрген Зак и его воспитанник, тайский триатлет-чемпион Пим Танадон.

Организаторы из Cycosports позиционируют мероприятие как возможность проехаться по самым красивым местам андаманского побережья. Однако спортивная составляющая будет не менее интересной.

В первый день соревнований 11 марта участников ждет индивидуальная гонка на короткую дистанцию с раздельным стартом. Протяженность маршрута – примерно 4,65 км, или 4,48 км; старт и финиш – у Phuket Gateway. Организаторы заранее предупреждают участников о встречном ветре, который может добавить интриги заезду.

На 12 марта запланированы солидные 160 км (или 151 км) по провинции Пханг-Нга. Атлеты проедутся вдоль побережья до Тхунг-Мапрао, а затем вернутся на Пхукет по дорогам, пролегающим между гор. На этом маршруте уже ожидаются заметные перепады высот.

В финальный день, 13 марта, спортсмены отправятся в восточную часть провинции Пханг-Нга и сделают по ней круг в 111 км (здесь цифры у организаторов не расходятся). Перепады высот будут, но небольшие.

Подробнее можно узнать на cycosports.com. Контактное лицо – Элис На-Такуатунг (alice@cycosports.com, +66 83 506 1633).