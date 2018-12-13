Велогонка Classic Cycling Race прошла на острове в четвертый раз

Спортивно-оздоровительный курорт Thanyapura провел четвертую ежегодную велогонку Classic Cycling Race.

Новости Пхукета

15 Декабря 2018, 09:00 AM

Фото: Thanyapura

Участие в соревнованиях Classic Cycling Race, состоявшихся в воскресенье, 9 декабря, приняли более 250 велосипедистов, включая как профессионалов, так и любителей.

Велогонщики соревновались на дистанциях в 45 км и 106 км. Оба маршрута были проложены по живописным дорогам в северной части Пхукета и на территории провинции Пханг-Нга в случае с главной дистанцией.

Победителем заезда на 106 км в этом году стал Виттхават Вари. Второе место занял Самуэль Лонг, третье – Дэниел Амби. Среди женщин лучший результат показала Люси Ричардсон, серебро завоевало тайская велогонщица Нопджакорн Вантхонг.

На дистанции в 45 км золото завоевал Донлават Луансавай, второе место занял Тхапакорн Мекхмани, третье – Хем Онгсара. Среди женщин победительницей стала Ничапхат Чансук, второй результат показала Криттипорн Роумджай, третий – Кирвана Путсаяпайбун.