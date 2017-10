Величайший Король В Таиланде начинается прощание с Королем Пхумипоном Адульядетом. 26 Октября 2017 09:00:00 Фото: Roberto Schmidt / AFP Ушедший из жизни в прошлом году Король Пхумипон Адульядет правил Таиландом дольше, чем какой-либо другой монарх. Рама IX беззаветно служил своему народу на протяжении 70 лет, и после кончины Его Величества в октябре 2016 года страну объяла всенародная скорбь. Для большинства из нас, живущих в Таиланде, Рама IX был единственным Королем, которого мы знали. Его Величество часто с любовью называли Отцом, и он на самом деле был главой огромной семьи из 71 млн человек. Тысячи и тысячи людей соберутся сегодня в центре Бангкока, где был возведен Королевский крематорий. Величественное здание расположилось в самом сердце тайской столицы, рядом с Большим дворцом. И оттуда великий тайский монарх вознесется на небеса. Короля Пхумипона Адульядета почитали и почитают по всему Таиланду, стране, которую он редко покидал, но вместо этого, досконально изучил каждый ее край. Его Величество видели и в джунглях, и на рисовых падях. И всегда при себе у него был блокнот, в котором он делал пометки, а очень часто – географическая карта и фотоаппарат на шее. Пхумипон Адульядет стремился посетить каждый уголок Королевства. И следы его деяний можно найти повсюду – даже в самых труднодоступных и удаленных районах страны. Король был специалистом в области менеджмента водных ресурсов. Он также был изобретателем, музыкантом, благочестивым буддистом, интеллектуалом, смелым мыслителем, дипломатом, государственным деятелем, предпринимателем и миротворцем. Люди падали ниц перед ним не в знак формального уважения, а из чувства глубокой любви и преданности. Портреты Его Величества можно увидеть в каждом доме, в каждом офисе и учреждении по всему Таиланду. Мир не знал другого столь уважаемого Короля, как Его Величество Пхумипон Адульядет. Его Величество ушел из жизни в возрасте 88 лет (он родился 5 декабря 1927 года), и с момента его смерти начались дни глубочайшей печали в нашей истории. Яркие наряды были забыты; в едином порыве жители Королевства прикалывали черные ленточки к лацканам пиджаков и рукавам рубашек; вся страна до единого человека была и остается в трауре. Каждый день тысячи скорбящих подданных выстраивались в очереди, чтобы отдать дань уважения своему великому Королю. Люди проводили часы под палящим солнцем и проливным дождем, чтобы в благоговейном молчании пройти мимо Королевской урны. Для прощания с Его Величеством в Бангкоке был возведен крупнейший Королевский крематорий в истории, а лучшие мастера Королевства приложили все свои силы к тому, чтобы восстановить древние Королевские колесницы, на которых Король отправится в последний пусть. Во всех провинциях жители вспоминали древнее искусство изготовления ритуальных цветов «док май джан». В течение года Таиланд готовился к великому прощанию с любимым Королем, и это нечто такое, чего большинство тайцев не переживало никогда. Согласно традиции, при Королевской кремации используется редкое благовонное дерево каламат (из того же рода, что и сандал), носящее в Таиланде имя «май чан хом». Четыре таких дерева были отобраны в национальном парке Куй-Бури, где они мертвыми стояли несколько последних лет. Использование древесины каламата – это традиция, историю которой можно отследить до периода Аюттхайи. Деревья из парка Куй-Бури использовались при прощании с Принцессой Сринагариндрой в 1996 году и ее дочерью Принцессой Вадханой в 2008. В Таиланде каламат охраняется законом. Посадить такое дерево может любой житель страны, но чтобы срубить его, необходимо особое разрешение Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Королевский крематорий – именуемый по-тайски Пхра Мерумат – был возведен на территории Санам-Луанга, большого парка, расположенного к северу от Королевского дворца в Бангкоке. Для тайцев это центр духовной силы и важное историческое место, где прощались с Королями, Королевами, Принцами и Принцессами с первых дней династии Чакри и начала эпохи Раттанакосин. В последний раз Королевский погребальный костер в Бангкоке горел в 2012, когда страна прощалась с Ее Королевским Высочеством Принцессой Бетраратаной Раджасудой. Церемония кремации Короля Пхумипона Адульядета будет беспрецедентной по масштабу и исторической значимости. Последний раз страна прощалась с Королем 67 лет назад, когда в 1950 году на площади Санам-Луанг вознесся погребальный костер Короля Ананды Махидона. После церемонии кремации Королевская урна должна быть выставлена в Национальном музее Бангкока, как это было с Королевскими урнами Принцессы Сринагариндры и Принцессы Вадханы. На величественную церемония прощания в столице соберутся тысячи тайцев, которые приедут из всех уголков Таиланда. Кремационный комплекс в Санам-Луанге занял площадь в 31 тыс. кв. км, а в центре его расположился золотой крематорий – конструкция с основанием 60 м на 60 м и высотой в 50 м. Крематорий окружен водой в знак благодарности Королю за его ирригационные проекты. Через несколько часов тело Короля Пхумипона Адульядета будет возложено на высокую платформу в крематории и предано огню на фоне величественного Большого дворца. Комплекс в Санам-Луанге, где расположился Королевский крематорий, рассчитан на личное присутствие 7000 почетных гостей, включая членов Королевской семьи, высших должностных лиц государства, гостей из-за рубежа. Сегодня широкая публика внутрь допускаться не будет, но обычные люди смогут посетить комплекс после окончания этого исторического ритуала. Неподалеку от Санам-Луанга располагается Национальный музей Бангкока, где восстановливали древние Королевские колесницы и Королевские паланкины, которые будут задействованы в процессии 26 октября. Главная из колесниц – Великая колесница победы – неизменно использовалась в Королевских кремациях с дней Рамы I, первого Короля династии Чакри, основанной в 1782 году. Великая колесница представляет собой позолоченный деревянный экипаж длиной в 18 м. Ширина колесницы – 4,8 м, высота – 11,2 м. Экипаж весит 13,7 т, и в движение его будут приводить 216 человек. Именно на Великой колеснице, которая в последний раз отправлялась в путь в 2012 году во время прощания с Принцессой Раджасудой, в Санам-Луанг доставят Королевскую урну для кремации Пхумипона Адульядета. Король Пхумипон Адульядет был девятым монархом из династии Чакри, и под его мудрым руководством Таиланд превратился из преимущественно сельскохозяйственной страны во вторую по величине экономику Юго-Восточной Азии, главным драйвером развития которой является экспорт различных товаров (включая автомобили и продукты питания), а также туризм. Взошедший на трон в 1946 году Король Пхумипон Адульядет был символом непреклонного движения вперед, хотя при его правлении страна прошла через непростой исторический период, и в Королевстве сменилось более двух дюжин премьер-министров. Я прожил в Таиланде более четверти века, и сейчас у меня есть ощущение, что, несмотря на некоторые оговорки, перед страной открылась перспектива мира. В прошлом Таиланд регулярно переживал политические потрясения, свойственные молодой демократии. Но в дни общей печали народ скорбит вместе. Автор – Эндрю Джей Вудд, уроженец Великобритании, профессиональный отельер и автор публикаций по туристической тематике. Последнюю четверть века господин Вудд живет в Таиланде.