Веха в истории. Как прошел первый за 50 лет визит Короля и Королевы на Пхукет

Воскресенье, 11 июня, стало особенным днем для Пхукета. Впервые за ровно половину века остров почтил своим присутствием Король Таиланда. Предыдущий официальный визит монарха состоялся в далеком 1973 году, когда Пхукет в последний раз посещал Его Величество Пхумпион Адульдядет Великий, Рама IX. Его сын Маха Вачиралонгкорн, взошедший на престол под именем Короля Рамы X, прибыл в 2023 году. Как и отец, Король приехал в сопровождении своей супруги, Ее Величества Королевы Сутхиды.

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Борт номер 1 с Королем и Королевой Таиланда совершил посадку на Пхукете во второй половине дня 11 июня. Монарха и его супругу торжественно встретили с почетным караулом, после его они сели в бежевый «Майбах» с номерами «R-Y-L 3» и отправились из аэропорта через почти весь остров на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне, где находятся новое здание администрации провинции (Phuket Provincial Hall) и еще более новое здание Апелляционного суда Таиланда по восьмому региону (Court of Appeal Region 8).

Выполненные в стиле сино-португез пятиэтажные здания располагаются на одной и той же улице, но по разные ее стороны: Phuket Provincial Hall – на северной, Court of Appeal – на южной. Соответствующий участок Tha Kraeng Rd. как раз и превратили в организованную зону встречи Короля и Королевы, где еще до посадки их самолета собрались тысячи человек. Не меньше людей вышли просто на улицы или приехали в организованные точки встречи на маршруте следования Королевского кортежа.

В 17:33 над Tha Kraeng Rd пронесся многоголосый крик ликования – кортеж Рамы Х въехал на улиц к радости людей, терпеливо дожидавшихся его на отведенных им местах. Впрочем, автомобиль Короля и Королевы вместе с сопровождающим транспортом не направились к зданию суда, так что для большей части зрителей ожидание продолжилось. Во всяком случае трансляция оттуда не велась на общие экраны, так что публике оставалось ждать главного события.

Его Величество Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Сутхида провели символическую церемонию закладки первого камня Court of Appeal Region 8, поле чего дали аудиенцию руководителям суда в самом здании, которое уже построено. Также Король и Королева получили от председателя суда и вице-председателя символические подарки.

В 18:35 волна ликования пронеслась над улицей снова – кортеж отправился от суда уже непосредственно к зданию администрации провинции и в этот раз ехал намеренно медленно, чтобы через не затонированные стекла публика могла рассмотреть Короля и Королеву. Даже от задних рядов расстояние составляло едва ли десяток метров, а от первых – порядка двух-трех.

Собравшиеся радостно приветствовали Их Величеств и размахивали флагами. Кто-то пришел со своими полноразмерными полотнами, но таких было немного. Большинство получили на месте небольшие бумажные флажки с тайским триколором «тхонг трай ронг», желтые флаги с монограммой Короля и фиолетовые с монограммой Королевы.

Подавляющее большинство собравшихся были одеты в желтые рубашки, причем такие же поло были на многих полицейских, хотя офицеров даже в гражданском выдавали как минимум выправка и тактические брюки.

Среди публики выделялись женщины в традиционных перанаканских нарядах, традицию ношения которых Пхукет бережно хранит. В изящной версии подобного костюма была и Ее Величество Королева Сутхида.

Государственным служащим, школьникам и военным в таких случаях предписывается быть в форменной одежде, а если у формы имеетс парадный вариант – то именно в нем. Люди в строгих выглаженных костюмах дополняли наряд желтыми галстуками, но и мужчины в поношенных шортах, конечно, тоже были. Его Величество Маха Вачиралонгкорн – Король всех своих подданных, будь они рыбаки или успешные бизнесмены.

Обращали на себя внимание взрослые и дети в уже порядком полинявших, но от того даже более ценных желто-синих рубашках Bike for Dad. Ровно в таком же поло Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн в 2015 году возглавлял велопробег в день рождения своего отца, всенародно любимого Пхумипона Адульядета Великого. Впрочем, на церемонию 11 июня на монарх прибыл в белоснежном официальном мундире.

Их Величества покинули автомобиль во внутреннем дворе Provincial Hall и провели церемонию официального открытия здания, для которой вывеску на нем на время завесили желтой тканью. Кульминацией события стал момент, когда Рама Х лично нажал на кнопку, после чего занавес разошелся.

Также мероприятие включало буддистские молитвы со свечами и благовониями, вручение подношений монахам и другие ритуалы. Его Величество Король и Ее Величества Королева, в частности, оставили свои подписи на символичеком камне и посадили саженец благовонного розового дерева, одного из символов провинции.

Кроме того, Король и Королева удостоили аудиенции и подарков из свох рук избранных почетных гостей, среди которых были и иностранцы. Подобная честь – это высочайшее признание заслуг человека перед страной и его вклада в благополучие и счастье народа, будь то забота об экологии, подвиг на спасательной операции или ежедневная помощь нуждающимся.

Церемония в Provincial Hall началась еще при свете дня, а закончилась уже в темноте, когда улицу освещала красочная иллюминация, подготовленная специально к Королевскому визиту. В лучах разноцветных огней Его Величество Король и Ее Величество Королева сели в машину, после чего кортеж под прощальные голоса толпы выехал на Tha Kraeng Rd, а оттуда свернул на Chao Fa East Rd.

Монарх отправился в аэропорт, где по дороге его приветствовали другие жители провинции, а участники церемонии на Tha Kraeng Rd принялись собирать в стопки пластиковые стулья, относить бутылки из под воды в мусорные мешки и приводить улицу в порядок.

От нескольких тысяч флажков, которыми размахивали зрители, на месте встречи остались лежать едва ли полдюжины, видимо, случайно забытые гостями или неудачнно закрепленные на рюкзаках, и выпавшие на ходу. Эти флажки были бережно подобраны другими участниками церемониями, так что и они станут семейными реликвиями в чьих-то домах.

Из разговоров в толпе было понятно, что большинство гостей выехали в Пхукет-Таун еще до полудня, а кто-то и вовсе добирался из других провинций. Впрочем, все нуждающиеся могли подкрепить силы на месте событий, благо Королевская кухня кормила всех бесплатно, а воду даже разносили по рядам, чтобы никто не боялся, что отлучится за ней, а как раз в этот время появится кортеж.

Не лишними оказались и тенты от солнца. Хотя штормовое предупреждение было в силе, именно в день визита Короля и Королевы небо оказалось безоблачным. Не было и других видимых глазу накладок, так что медицинские работники, спасатели и многочисленные полицейские из самых разных подразделений и провинций скорее заботились об удобстве гостей и сами наслаждались событием, а не разрешали или предотвращали какие-то проблемные ситуации.

Как говорилось в начале статьи, предыдущий официальный визит Короля и Королевы Таиланда на Пхукет состоялся в 1973 году, когда остров посетили Рама IX и Королева-Мать Сирикит. Это было ровно 50 лет назад, когда многие из участников сегодняшней церемонии еще даже не родились.