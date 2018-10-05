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Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября

Организаторы Вегетарианского фестиваля опубликовали расписание событий в рамках девятидневного мероприятия.

Новости Пхукета

6 Октября 2018 13:00:00

Желтые флаги на главных улицах острова и комплекты белой одежды на самых видных местах в супермаркетах намекают – один из самых колоритных фестивалей Пхукета начнется совсем скоро. И действительно, до знаменитого Вегетарианского фестиваля остались считанные дни. В этом году он выпал на 9-17 октября.

Традиция фестиваля зародилась в XIX столетии среди китайских переселенцев. Как гласит легенда, все началось с того, что среди рабочих оловянных рудников разыгралась эпидемия малярии, и единственным спасением неожиданно стал рецепт, принесенный на остров странствующими артистами, которых тоже не миновала болезнь. Рецепт включал вегетарианскую диету, покаяние, содержание себя в чистоте плюс строгие ритуалы и молитвы девяти китайским богам.

В течение 9 дней фестиваля верующие носят белые одежды и едят только вегетарианскую пищу. Практически ежедневно на улицах проходят масштабные шествия с участием медиумов-масонгов, которые в состоянии транса прокалывают себе лица острыми спицами и другими предметами. По вечерам в храмах можно увидеть, как те же масонги ходят по раскаленным углям, купаются в горячем масле, поднимаются и спускаются по лестницам из лезвий.

Согласно китайским верованиям, масонги отдают свои тела духам, поэтому не ощущают боли. Также в транс зачастую впадают и рядовые участники процессий и храмовых ритуалов. Кодекс Вегетарианского фестиваля состоит из десяти правил:

1. Содержать тело в чистоте.

2. Соблюдать порядок и чистоту на кухне.

3. Носить одежду только белого цвета.

4. Воздерживаться от дурных поступков и мыслей.

5. Не употреблять в пищу плоть животных.

6. Не заниматься сексом.

7. Не пить алкоголь.

8. Людям, носящим траур по умершим, запрещено участвовать в фестивале.

9. Беременным женщинам запрещено смотреть на проведение ритуалов.

10. Женщинам во время менструации запрещено посещать ритуалы.

Ниже вы найдете расписание основных событий в рамках Вегетарианского фестиваля этого года.

8 октября

Фестиваль открывается церемонией поднятия лампадных шестов в китайских храмах. Происходит это в день, предшествующий началу фестиваля, чтобы с наступлением ночи лампады уже освещали путь духам, спускающимся к людям. Зачастую ритуалы в храмах продолжаются далеко за полночь.

9 октября

Первый день фестиваля верующие обычно посвящают утренним и вечерним молитвам в китайским храмах. Так будет и в этом году: на 9 октября больших уличных процессий и вечерних ритуалов не запланировано. Зато по всему острову уже начнут работать ярмарки с едой.

10 октября

Первая уличная процессия состоится 10 октября. В этот день шествие проведет китайский храм Naka Shrine, рядом с которым находится одноименный ночной рынок выходного дня. Участники процессии пройдут в Пхуке-Таун, а затем вернутся назад к храму. Начало шествия – в 8:00 утра.

11 октября

Утром 11 октября уличные процессии организуют китайские храмы Sapam Shrine, Bang Ku Shrine, Hai Yian Geng Shrine Sheng Leng Tong Shrine. На вечер у верующих запланированы шествия в честь китайских богов рождения и смерти.

12 октября

В пятницу, 12 числа, большую процессию организует китайский храм в Самконге (Samkong Shrine). Также свои процессии проведут несколько других храмов, включая храм у пляжа Сурин, в Чалонге, и в Срисунтхорне.

13 октября

На 13 октября назначена большая процессия китайского храма Tha Ruea Shrine, находящегося к югу от памятника Героиням. Одновременно процессии пройдут и в других частях острова, включая Чалонг, Пхукет-Таун, Чернг-Талей и Май-Кхао.

14 октября

С 14 октября утренние уличные процессии дополнятся вечерними ритуалами с участием масонгов. Непосредственно на этот день запланировано хождение по горячим углям. Наблюдать соответствующий ритуал можно в храмах Jui Tui Shrine, Cheng Ong Shrine, Tha Rue Shrine, Sapam Shrine, Yok Ke Keng Shrine, Sui Boon Tong Shrine. В большинстве храмов церемония начинается в районе 20:00.

15 октября

Утром 15 октября на Пхукете пройдут очередные утренние шествия (правда, их будет только два – в Пхукет-Тауне и в Срисунтхорне), а вечером – покорение лестницы из лезвий в храмах Samkong Shrine и Bang Neow Shrine. Уличное шествие в Пхукет-Тауне обещает быть крайне массовым, поскольку его организует один из главных китайских храмов города.

16 октября

Главную уличную процессию дня организует храм в Кату. Верующие и масонги планируют дойти от туда до Сапан-Хина. Вечером состоятся ритуалы хождения по горячим углям в Samkong Shrine, Bang Niew Shrine, Sheng Leng Tong Shrine, Cherng Talay Shrine и Put Jaw Shrine. В храме Sheng Leng Tong Shrine масонги будут покорять лестницу из лезвий.

17 октября

Утром уличные процессии проведут храмы Ngor Hian Tai Tae Shrine, Sui Boon Tong Shrine и Bang Koo Shrine. На вечер же запланированы заключительные мероприятия фестиваля: церемония пересечения моста и очищения во всех храмах, а затем – итоговая процессия и прощание с Богами-Императорами. Традиционно главное шествие проходит в Пхукет-Тауне, а прощание – в Сапан-Хине.

18 октября

В этот день в китайских храмах опустят лампадные столбы, духи вернутся в свой мир, и на острове снова станет тихо.

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