Вегетарианский фестиваль пройдет с 6 по 14 октября

Власти Пхукета подтвердили проведение ежегодного Вегетарианского фестиваля с 6 по 14 октября. Однако из-за коронавируса все мероприятия должны проводиться с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Новости Пхукета

16 Сентября 2021, 01:56 PM

Власти провинции пока не озвучивали запретов на какие-либо конкретные ритуальные церемонии на фестивале. Фото: PR Phuket

Решение о том, что фестиваль все же состоится, было принято по итогам встречи официальных лиц с представителями 30 китайских храмов Пхукета, прошедшей 14 сентября. Со стороны властей провинции на совещании присутствовали губернатор Наронг Вунсиеу и вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Последний отметил важность Вегетарианского фестиваля для культуры Пхукета.

«Пхукетский фестиваль поста и употребления в пищу только овощей – старая традиция, передающаяся из поколения в поколение в течение долгого времени. И тайцы, и иностранцы со всего мира знают, что подобные традиции очень важны для Пхукета и жителей острова», – заявил вице-губернатор Чувонг.

«В этом году Вегетарианский фестиваль будет проходить 6-14 октября на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса, так что на мероприятиях должны строго соблюдаться меры эпидемиологической безопасности», – добавил он.

По словам вице-губернатора, меры защиты будут направлены на три основных аспекта: безопасность на церемониях, обеспечение качества еды и соблюдение стандартов гигиены в ресторанах и на храмовых кухнях.

«Что касается участия в церемониях, каждый храм может проводить мероприятия, как и прежде, но с ограничением числа участников. Также участвующие должны соблюдать социальное дистанцирование, а служители храмов сдавать анализы на коронавирус каждые три дня», – заявил вице-губернатор.

Также каждые три дня должны сдавать анализы и повара храмовых кухонь. При работе они должны соблюдать гигиенические стандарты, предписанные пхукетским офисом Минздрава (РРНО).

«Если анализ у повара окажется положительным, то он должен быть направлен в медицинское учреждение, а контактировавшие с ним люди – на домашнюю самоизоляцию на 14 дней», – отметил господин Чувонг.

«Руководство храма должно будет полностью сменить весь кухонные коллектив и закрыть кухню минимум на один день для уборки и санитарной обработки», – добавил он.

Соблюдать предписанные РРНО стандарты гигиены и меры безопасности должны также будут и торговцы, продающие готовую еду рядом с храмами.

При этом господин Чувонг отметил, что перечисленные выше меры еще предстоит утвердить провинциальному комитету по эпидемиологии.

Отметим, что в отличие от прошлого года власти провинции пока не озвучивали запретов на какие-либо конкретные ритуальные церемонии. Также не шло речи и об ограничениях на традиционных уличных шествиях, которыми сопровождается фестиваль.





