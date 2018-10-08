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Вегетарианский фестиваль начинается на Пхукете

Сегодня вечером в китайских храмах Пхукета будут подняты лампадные столбы, а с завтрашнего дня на острове начнется ежегодный Вегетарианский фестиваль.

Новости Пхукета

8 Октября 2018 11:13:33

Фото: Мэтт Понд
Фото: Мэтт Понд

На прошлой неделе муниципалитет Пхукет-Тауна, местное объединение китайских храмов и Культурная ассоциация Пхукета провели пресс-конференцию, пригласив жителей и гостей острова принять участие в Вегетарианском фестивале 2018 года, который пройдет с 9 по 17 октября (см. расписание).

Как рассказала мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана, в этом году в рамках фестиваля состоится отдельная уличная процессия в честь Рамы X. Участники процессии, которая начнется в 16:00 среды, 10 сентября, пройдут от здания Provincial Hall до Сапан-Хина, где затем состоится массовая молитва.

В преддверии Вегетарианского фестиваля муниципалитет Пхукет-Тауна также решил напомнить участникам о безопасности. Всего было сформулировано пять пунктов, на которые муниципалитет просит обратить внимание.

1. Соблюдайте осторожность при использовании пиротехники и ароматических палочек, а также при сжигании китайской золотой бумаги.

2. Приготовление еды в рамках фестиваля должно вестись с соблюдением всех санитарных норм, как того требует обычай.

3. Поскольку в рамках фестиваля проходят массовые церемонии, при поездках необходимо заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность за рулем.

4. В случае посещения мероприятий с детьми рекомендуется положить ребенку в карман бумажку с указанием имени родителя, телефона и адреса. Это поможет найти родителя, если ребенок потеряется.

5. К сожалению, на массовых мероприятиях не исключены случаи воровства ценных вещей и участников. Муниципалитет напоминает о том, что ценные вещи необходимо держать под контролем.

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