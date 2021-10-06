Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете

Вечером 5 октября на Пхукете стартовал очередной Вегетарианский фестиваль. В китайских храмах подняли лампадные столбы го тенг, которые должны осветить путь с небес на землю нефритовому императору и девяти императорским богам.

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Столбы с лампадами были подняты в 17:09, ознаменовав начало девятидневного фестиваля. Впрочем, из-за пандемии он будет менее ярким и шумным, нежели обычно.

В этот раз в церемонии открытия фестиваля приняли участие первые лица провинции. В частности, в храм Jui Tui в Пхукет-Тауне приехали губернатор Наронг Вунсиеу, вице-губернаторы Пичет Панапонг и Пияпонг Чувонг, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб и другие.

При этом само мероприятие было гораздо менее массовым, чем в прежние годы. Из-за угрозы коронавируса организаторам было предписано ограничить число участников. Также не было и традиционного рынка на улице перед храмом Jui Tui.

Внесены изменения и в основную программу фестиваля. В частности, на уличных шествиях медиумы-масонги не должны идти в толпе других людей. Им разрешено перемещаться только в автомобилях.

Кроме того, введен запрет на традиционные ритуалы веры, такие как хождение по раскаленным углям, преодоление лестницы из клинков, купание в горячем масле и так далее.

Допуск на мероприятия Вегетарианского фестиваля разрешается только после контроля температуры. Во время всех действий необходимо соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.

Как предупредил губернатор Вунсиеу, в случае вспышки коронавируса в одном из храмов или среди участников той или иной церемонии фестиваль может быть прекращен.





