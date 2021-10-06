Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Вегетарианский фестиваль начался на Пхукете

Вечером 5 октября на Пхукете стартовал очередной Вегетарианский фестиваль. В китайских храмах подняли лампадные столбы го тенг, которые должны осветить путь с небес на землю нефритовому императору и девяти императорским богам.

Новости Пхукета

6 Октября 2021, 05:33 PM
В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

В китайских храмах Пхукета подняли лампадные столбы. Фото: PR Phuket

Столбы с лампадами были подняты в 17:09, ознаменовав начало девятидневного фестиваля. Впрочем, из-за пандемии он будет менее ярким и шумным, нежели обычно.

В этот раз в церемонии открытия фестиваля приняли участие первые лица провинции. В частности, в храм Jui Tui в Пхукет-Тауне приехали губернатор Наронг Вунсиеу, вице-губернаторы Пичет Панапонг и Пияпонг Чувонг, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб и другие.

При этом само мероприятие было гораздо менее массовым, чем в прежние годы. Из-за угрозы коронавируса организаторам было предписано ограничить число участников. Также не было и традиционного рынка на улице перед храмом Jui Tui.

Внесены изменения и в основную программу фестиваля. В частности, на уличных шествиях медиумы-масонги не должны идти в толпе других людей. Им разрешено перемещаться только в автомобилях.

Кроме того, введен запрет на традиционные ритуалы веры, такие как хождение по раскаленным углям, преодоление лестницы из клинков, купание в горячем масле и так далее.

Допуск на мероприятия Вегетарианского фестиваля разрешается только после контроля температуры. Во время всех действий необходимо соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.

Как предупредил губернатор Вунсиеу, в случае вспышки коронавируса в одном из храмов или среди участников той или иной церемонии фестиваль может быть прекращен.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет озвучил правила въезда по визе по прибытию
Владелец бара арестован за продажу спиртного после 22:00
Программу Sandbox открыли для всех стран мира
Пхукет открылся без ажиотажа
Рост наркопотребления на Пхукете продолжается
Кафе и рестораны приветствуют отмену «сухого закона»
Два люксовых отеля обвиняются в нелегальном получении прав на землю
Автомобиль утонул в пхукетском пруду
Сухой закон в ресторанах Пхукета отменяется
В автопрокаты Пхукета не вернули 10 машин
Острова Пхи-Пхи остаются закрытыми
Житель Май-Кхао предположительно нашел амбру кашалота ценой в 30 млн бат
Украденную 18 лет назад и найденную на Пхукете слониху вернули хозяину
Участники вечеринки на вилле в Раваи задержаны полицией
Житель провинции Пханг-Нга арестован за кражу телефонных кабелей

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
Phuket Academy of Performing Arts
EPL predictions
QSI International School Phuket

 