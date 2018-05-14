Ведущий марафон в Юго-Восточной Азии Дата/Время начала: 9 Июня 2018 09:00:00 - 10 Июня 2018 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Легкоатлетические соревнования Laguna Phuket Marathon проходят на Пхукете с 2006 года, организатором и владельцем проекта является Go Adventure Asia. Сейчас марафон в 13-й раз возвращается на остров в статусе "Лучшего любительского спортивного события года в Таиланде" по версии отраслевой премии 2017 Asia Sports Industry Awards (SPIA Asia 2017). Соревнования санкционированы AIMS. Подробнее на сайте www.phuketmarathon.com. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Китар Добавьте новостную ленту на свой сайт