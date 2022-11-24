Вечернее наводнение в Пхукет-Тауне связали с приливом на море

Вечерние дожди 23 ноября вызвали локальные наводнения по всему острову, включая Пхукет-Таун, где были вновь затоплены центральные улицы, а главный городской канал едва не вышел из берегов. Официальные лица объяснили, что дожди в очередной раз совпали с приливом на море.

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Подъем уровень воды в канале Банг-Яй вновь вызвал серьезные опасения у официальных лиц, так что в проблемную зону (у моста рядом со Standard Chartered Bank) приехало и городское руководство, и представители Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Впрочем, масштабного наводнения с подтоплением жилья в этот раз не произошло, хотя улицы и оказались покрыты водой.

Директор офиса DDPM по 18 региону Чаовалит Нитрат затем пояснил, что обильные дожди снова совпали по времени с высоким приливом на море, так что отток воды из города через канал Банг-Яй был затруднен. Когда осадки начали ослабевать, а прилив пошел на спад, ситуация нормализовалась.

Согласно данные метеорологов, вечерний пик прилива 23 ноября пришелся на период между 21:00 и 23:00. Именно в это время в соцсетях публиковались кадры из Старого города с активно откачивающими воду насосами.

Также наводнения 23 числа затронули Чалонг, Рассаду, Чернг-Талей и другие районы. В частности, затопленным оказался перекресток у Lotus’s Samkong (бывший Tesco Lotus Extra) и участок Srisoonthorn Rd. у аквапарка Blue Tree.

Проезд через перевал Кату-Патонг на время дождей не закрывался. При этом официальные лица подчеркнули, что постоянно следили за ситуацией на случай возникновения угрозы для участников дорожного движения.