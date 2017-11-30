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Вечера на набережной: Ярмарка выходного дня возвращается в Boat Lagoon

Первая ярмарка Boat Lagoon Weekend нового сезона пройдет 8-9 декабря.

Новости Пхукета

3 Декабря 2017 16:00:00

Сезон дождей на Пхукете – это время, когда экспатское сообщество острова наслаждается тем, что обычно принадлежит туристам. Провести выходные в пятизвездочном отеле за полцены, порадовать семью ужином в лучшем ресторане острова и не разориться – все это прелести низкого сезона. В высокий сезон отели и рестораны возвращаются в распоряжение тех, для кого они созданы, но зато появляются другие радости, доступные не только туристам. И один из пунктов в списке сезонных развлечений – ярмарки с прицелом на иностранную публику.

В прошлом году в Boat Lagoon стартовал пилотный проект ярмарок выходного дня Boat Lagoon Weekend, проходивших в течение всего сезона по пятницам и суббота. Развлечение пхукетской публике приглянулось, и организаторы решили продолжить традицию через год.

Концепция ярмарки на набережной беспроигрышна сама по себе. Освежающий вечерний бриз, уличные киоски с самой разной едой и напитками, живая музыка и плюс лица знакомых, с которым давно хотелось встретиться, но все никак не получалось – все это Boat Lagoon Weekend. А отдельный плюс выходных на набережной заключается в том, что туда можно и даже нужно приходить с детьми: ярмарка в Boat Lagoon – мероприятие для всей семьи.

«Мы подготовили специальную программу для семей с детьми, потому что нам хотелось бы создать в Boat Lagoon дружескую атмосферу соседского сообщества», – говорит Бун Йонгсакун из Boat Pattana Co Ltd.

В этом году к классической триаде – музыка, еда, веселье – добавится и новая составляющая, а именно специальное дневное предложение от открывшегося в Boat Lagoon спа-центра Let’s Relax Spa. Впрочем, презентация главного сюрприза еще впереди, потому что прямо сейчас в Boat Lagoon завершаются работы по организации настоящего ледового катка. Сроки его открытия уже несколько раз переносятся, но рано или поздно это все же произойдет.

На грядущий сезон запланированы пять ярмарок Boat Lagoon Weekend, причем первая состоится уже через неделю. График выглядит следующим образом: 8-9 декабря, 12-13 января, 2-3 февраля, 9-10 марта, 6-7 апреля (изменения в расписании, впрочем, тоже не исключены).

Начало работы всех ярмарок – в 18:00, завершение – в 22:00. Место проведения – Lagoon Quay, вход свободный. За обновлениями можно следить на странице Boat Lagoon Weekend в Facebook. Дополнительная информация – по эл. почте wicky@phuketboatlagoon.com (Вики Сандрем).

 

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