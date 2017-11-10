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Вечера карри в Кароне

Дата/Время начала: 1 Декабря 2017 19:00:00 - 25 Мая 2018 23:00:00

Добро пожаловать в ресторан  Navrang Mahal при отеле Karon Sea Sands Resort & Spa, где с 1 декабря вы  каждую пятницу сможете насладиться  аутентичной индийской кухней. Попробуйте вкуснейшие закуски и основные блюда, такие как алу тикки, самоса, цыпленок тандури, алу гоби, навранг корма, мургх макхани, виндалу из баранины, наан, рис, различные салаты, чатни и ачары, гулаб джамун, фрукты, луковый бхаджи, картофель по-бомбейски, дал макхани, мороженое и многое другое (меню может варьироваться от вечера к вечеру). Всего лишь 499 бат с человека за шведский стол и напитки со скидкой. Заказ мест по телефону  076 286 464 доб. 4.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Джаспал
Адрес : Navrang Mahal в Karon Sea Sands Resort & Spa
телефон : 076 286 464 доб. 4
Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/NavrangMahal/
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