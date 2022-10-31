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Вечер с Полом Гаскойном

Дата/Время начала: 23 Ноября 2022, 06:00 PM - 23 Ноября 2022, 10:00 PM

Живая легенда и, возможно, один из величайших футболистов всех времен Пол Гаскойн приезжает на Пхукет. В среду, 23 ноября, желающие смогут лично познакомиться с Газзой на эксклюзивном ужине со спортсменом. Не упустите уникальную возможность, выпадающую раз в жизни. Вас ждет знакомство легендарным спортсменом и шанс услышать его потрясающие истории от него лично. 

Программа вечера включает:
- Встреча и знакомство с Полом Гаскойном;
- Фото с легендой футбола;
- Безлимитный бар с 18:00 до 19:30;
- Рассказ Пола Гаскойна о своей жизни;
- Ответы на вопросы публики;
- Ужин с тремя переменами блюд;
- Живой аукцион.

Стоимость всего вышеперечисленного составляет 6500 бат с человека. Билеты на это уникальное событие доступны на https://megatix.in.th/events/an-evening-with-paul-gazza-gascoigne?source=home.

С кем связаться: High Life Thai
Адрес: Four Points by Sheraton Patong Beach Phuket
Веб-сайт:
http://megatix.in.th/events/an-evening-w...

 

Security:

QSI International School Phuket
Thai Residential

 