Вечер с Полом Гаскойном

Дата/Время начала: 23 Ноября 2022, 06:00 PM - 23 Ноября 2022, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Живая легенда и, возможно, один из величайших футболистов всех времен Пол Гаскойн приезжает на Пхукет. В среду, 23 ноября, желающие смогут лично познакомиться с Газзой на эксклюзивном ужине со спортсменом. Не упустите уникальную возможность, выпадающую раз в жизни. Вас ждет знакомство легендарным спортсменом и шанс услышать его потрясающие истории от него лично.



Программа вечера включает:

- Встреча и знакомство с Полом Гаскойном;

- Фото с легендой футбола;

- Безлимитный бар с 18:00 до 19:30;

- Рассказ Пола Гаскойна о своей жизни;

- Ответы на вопросы публики;

- Ужин с тремя переменами блюд;

- Живой аукцион.

Стоимость всего вышеперечисленного составляет 6500 бат с человека. Билеты на это уникальное событие доступны на https://megatix.in.th/events/an-evening-with-paul-gazza-gascoigne?source=home.