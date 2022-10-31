Вечер с Полом Гаскойном

Живая легенда и, возможно, один из величайших футболистов всех времен Пол Гаскойн приезжает на Пхукет. В среду, 23 ноября, желающие смогут лично познакомиться с Газзой на эксклюзивном ужине со спортсменом. Не упустите уникальную возможность, выпадающую раз в жизни. Вас ждет знакомство легендарным спортсменом и шанс услышать его потрясающие истории от него лично.
Программа вечера включает:
- Встреча и знакомство с Полом Гаскойном;
- Фото с легендой футбола;
- Безлимитный бар с 18:00 до 19:30;
- Рассказ Пола Гаскойна о своей жизни;
- Ответы на вопросы публики;
- Ужин с тремя переменами блюд;
- Живой аукцион.
Стоимость всего вышеперечисленного составляет 6500 бат с человека. Билеты на это уникальное событие доступны на https://megatix.in.th/events/an-evening-with-paul-gazza-gascoigne?source=home.