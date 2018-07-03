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Вечер писателей в The Boathouse Phuket

Дата/Время начала: 21 Июля 2018 06:30:00 - 21 Июля 2018 00:00:00

Романтическая ночь гастрономии (канапе), вина и творчества в The Boathouse на пляже Ката. В субботу, 21 июля, ресторан посетят два знаменитых местных писателя, которые прочтут избранные места из своих недавних работ. Гостей вечера ждет возможность познакомиться с доктором Патриком Кэмпбеллом (Пхукет), который прочтет отрывки из своей увлекательной и части автобиографической книги Phuket Days. Вместе с ним в мероприятии примет участие бывший колумнист  Rolling Stone и Playboy, креативный директор и владелец ночного клуба в Нью-Йорке Алан Пратт (Бангкок), который представит   свою книгу Foreign Fool, рассказывающую о его потрясающих приключениях и злоключениях в разных точках мира.  Доп. информация и заказ мест по телефонам: +66 76 330 015-7 и +66 76 363200. Факс: +66 76 330 561. Эл. почта: info@boathouse-phuket.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Макс Чин
Адрес : The Boathouse, пляж Ката

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