Вечер писателей в The Boathouse Phuket Дата/Время начала: 21 Июля 2018 06:30:00 - 21 Июля 2018 00:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Романтическая ночь гастрономии (канапе), вина и творчества в The Boathouse на пляже Ката. В субботу, 21 июля, ресторан посетят два знаменитых местных писателя, которые прочтут избранные места из своих недавних работ. Гостей вечера ждет возможность познакомиться с доктором Патриком Кэмпбеллом (Пхукет), который прочтет отрывки из своей увлекательной и части автобиографической книги Phuket Days. Вместе с ним в мероприятии примет участие бывший колумнист Rolling Stone и Playboy, креативный директор и владелец ночного клуба в Нью-Йорке Алан Пратт (Бангкок), который представит свою книгу Foreign Fool, рассказывающую о его потрясающих приключениях и злоключениях в разных точках мира. Доп. информация и заказ мест по телефонам: +66 76 330 015-7 и +66 76 363200. Факс: +66 76 330 561. Эл. почта: info@boathouse-phuket.com КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Макс Чин Адрес : The Boathouse, пляж Ката Добавьте новостную ленту на свой сайт