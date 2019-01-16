Вечер Grow Boating в RPM

Дата/Время начала: 1 Марта 2019, 05:00 PM - 1 Марта 2019, 08:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Мартовская бизнес-встреча Grow Boating пройдет в The Speakeasy Yacht Club в Royal Phuket Marina в пятницу, 1 марта. Начало мероприятия в 17:00. Пожалуйста, напишите нам, если вы хотели бы стать спонсором, предоставляющим напитки.

Участников ждет легкий шведский стол, предоставленный The Speakeasy Yacht Club, а также специальные цены на популярные местные напитки. Присоединяйтесь к веселой компании, мы рады всем.

Вход на мероприятия бесплатный, просто оставьте визитную карточку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Мы надеемся увидеть вас на вечере, а если вы знаете кого-то еще, кому может быть интересно придти, приглашайте и их.

Чтобы подписаться на нашу рассылку, отправьте письмо на growboatingphuket@gmail.com. Больше информации на странице www.facebook.com/events/306692660180317.