Варианты виз Thai Elite и их стоимость будут пересмотрены с октября

Компания Thailand Privilege Card Co (TPC), являющаяся оператором тайской государственной визовой программы Thai Elite, пересмотрит варианты членства в программах «элитных виз» с 1 октября этого года, и новые предложения будут дороже нынешних, что уже подтверждено. Новые условия будут озвучены только в октябре, но агенты рекомендуют держателям самых популярных 5-летних карт Elite Easy Access за 600 тыс. бат срочно перейти на 20-летние за 1 млн бат или 2 млн бат. TPC обещает, что все уже оформленные карты продолжат действовать до истечения установленного срока, но о наличии альтернативы Elite Easy Access после 1 октября неизвестно ничего, и это способствует ажиотажу.

Новости Пхукета

Программа Thai Elite была запущена при премьер-министре Таксине Чинавате. Полиция не раз критиковала ее за то, что элитные визы популярны у зарубежной мафии. Фото: https://www.thailandelitevisas.com/

Программа Thai Elite была запущена при премьер-министре Таксине Чинавате. Полиция не раз критиковала ее за то, что элитные визы популярны у зарубежной мафии. Фото: Thailand Privilege Card via Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, новые условия членства и новые тарифы вступят в силу с 1 октября, то есть с начала нового фискального года в Таиланде. Никаких подробностей пока нет.

Заявления на участие в программе по старым вариантам принимаются до 15 сентября, включая переходы с одних типов карт на другие. До этого компания называла в качестве дедлайна 15 августа, но непосредственно в этот день дала рынку еще месяц.

Bangkok Post утверждает, что соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании-оператора TPC, но дает ссылку не на страницу TPC, а на новость одного из агентов – юридической компании Hawryluk Legal Advisors. В публикации от 15 августа, размещенной на сайте www.thailandelitevisas.com, компания пишет об изменениях, рекомендуя держателям карт перейти на 20-летние программы.

«Новостям Пхукета» не удалось найти никаких заявлений непосредственно на www.thailandelite.com самого оператора TPC, являющегося государственной структурой. Hawryluk Legal Advisors – частная юридическая фирма, занимающейся различными визово-бухгалтерскими услугами (в том числе, сделками с недвижимостью и Thai Elite). В качестве адреса у нее указан один из офисных центров на Пхукете. Bangkok Post не уточняет, почему в качестве источника информации была выбрана именно эта компания.

Hawryluk Legal Advisors отмечает, что с октября в рамках Thai Elite будет «совершенно новый набор предложений», а старые опции станут недоступны для новых клиентов. С 15 сентября начнется «переходный период», а новые предложения будут презентованы «в следующем месяце», то есть в октябре. Делается это для «адаптации к глобальному экономическому ландшафту».

Hawryluk Legal Advisors призывает иностранцев, заинтересованных в текущих программах Thai Elite, поторопиться и подать заявления до 15 сентября. Также обращение адресовано держателям 5-летних карт Elite Easy Access (600 тыс. бат), которым предлагается перейти на 20-летнее членство по программам Elite Superiority Extension (1 млн бат) и Elite Ultimate Privilege (2 млн бат) пока не поздно.

На сайте Hawryluk Legal Advisors размещен отрывок из электронного письма TPC, в котором излагается указанная информация. По всей видимости, компания все рассылала уведомление клиентам и партнерам, хотя и не публиковала у себя на сайте. Среди прочего, оператор заверяет, что обязательства перед лицам, уже являющимися членами программ, будут выполнены.

«Согласно заявлению компании [TPC], нынешним членам программы Elite Visa, не о чем беспокоиться. Им гарантируется, что они продолжат пользоваться своими привилегиями до окончания срока членства. Это заверение указывает, что, несмотря на изменения условий, компания намерена выполнить свои обязательства перед действительными членами», – отмечается в публикации www.thailandelitevisas.com.

Программа Elite Card была предложена в начале премьерства Таксина Чинавата два десятилетий назад, напоминает Bangkok Post. Администрация семьи Чинават заявляла, что инициатива должна привлечь в страну 1 млн обеспеченных иностранцев – и туристов, и инвесторов. Согласно последним сообщениям самой TPC, за фискальный год с октября 2022 по октябрь 2023 компания-оператор планирует продать порядка 10 тыс. членских карт.

Программу Thai Elite, как указывает Bangkok Post, периодически критикуют правоохранительные органы Таиланда, утверждающие, что она популярна, в частности, у лидеров китайской мафии, имеющей те или иные интересы в Таиланде.