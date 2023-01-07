Вакцинация снова обязательна для въезда в Таиланд с 9 января

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) опубликовало новые правилх прибытия в страну воздушным транспортом, предполагающие предъявление справки о вакцинации для допуска на рейс в Королевство. Согласно заявлению министра транспорта Саксаяма Чидчоба, ограничения вступят в силу 9 января 2023 года. Новые правила представляют собой уже известные старые требования, отмененные в рамках открытия страны для туристов в 2022 году, однако сейчас возвращаемые на фоне открытия границ Китая.

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С 9 января для въезда в Таиланд снова нужен сертификат о вакцинации или справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Фото: TAC Phuket

Вернуть ограничения предложил глава Минздрава Анутин Чарнвиракун на совещании с представителями других профильных ведомств 5 января. В соответствующей публикации на сайте Правительства Таиланда говорилось именно о предложении, на фоне чего, в частности, предполагалось, что власти страны еще будут обсуждать этот вопрос.

Однако 7 января на сайте СААТ появилось уведомление с перечнем требований к въезжающим авиапассажирам, совпадающим с тем, что предложил министр здравоохранения. Тайское новостное агентство ThaiPBS со ссылкой на министра транспорта Чидчоба подтвердило, что положения документа вступают в силу с 00:01 понедельника 9 января. Срок действия – до 16:59 вторника, 31 января.

Документ CAAT подается как новая версия списка признаваемых Таиландом вакцин для въезжающих в страну авиапассажиров. Но кроме перечня препаратов и количества доз, он содержит и описание требований к въезжающим из семи пунктов:

Пассажиры старше 18 лет должны предъявить для въезда свидетельство о достаточном уровне вакцинации (для большинства вакцин – две дозы) или справку от врача о перенесенном COVID-19 в течение предыдущих шести месяцев (180 дней) или справку о невозможности вакцинации по медицинским показаниям. Для пассажиров, которые из Таиланда возвращаются или летят дальше в страну, требующую отрицательный ПЦР-тест (Индия, Китай, другие страны), должны для въезда в Таиланд иметь медицинскую страховку с покрытием лечения COVID-19. Страховка должна покрывать срок пребывания в Королевстве и еще семь дней. Граждане Таиланда (обладатели тайских паспортов) освобождаются от требования о предъявлении сертификата о вакцинации и страховки. Транзитные пассажиры и пассажиров пересадочных рейсов освобождаются от требования о предъявлении сертификата о вакцинации и страховки, но обязаны соблюдать требования страны назначения. Обязанность проверки документов возлагается на перевозящую пассажира авиакомпанию. При отсутствии документов пассажиру должно быть отказано в посадке на рейс. Авиакомпании должны соблюдать требования и рекомендации профильных ведомств, такие как требование о ношении маски в течение всего полета, кроме времени приема пищи или чрезвычайных ситуаций. Пассажиры, у которых будут в полете выявлены симптомы, схожие с симптомами COVID-19, должны по прибытию сдат анализы.

В списке признаваемых Таиландом вакцин перечислены следующие препараты и минимальное количество доз, которые Королевство считает достаточной вакцинацией для въезда в страну:

1. Sinovac Biotech Ltd.

CoronaVac. 2 дозы.

2. AstraZeneca (AZD1222, Covishield, Vaxzerria).

AstraZeneca & University of Oxford; SK Bioscience (Korea); Siam Bioscaience; Serum Institute of India (SI). 2 дозы.

3. Pfizer Inc., & BioNtech

Pfizer - Biotech или BNT16262 или Comimnaty или Tozinameran (INN). Две дозы.

4. Johnson & Johnson Service, Inc.

Janssen или Janssen / Ad26.COV2.S. 1 доза.

5. Moderna Inc.

Moderna or Spikevax. 2 дозы.

6. Sinopharm / Beijing Institute of Biological Products (BIBP ) / G42 Healthcare

Sinopharm Vaccine или COVILO/BBIBP-COrv или Hayat-Vax. 2 дозы.

7. Bharat Biotech International Limited (BBIL)

Covaxin. 2 дозы.

8. Novavax или Serum Institute of India

Novavax или NVX-CoV2373 или Nuvaxovid или Covovax. 2 дозы.

9. Институт Гамалеи

Sputnik V. 2 дозы.

10. Medigen

Medigan COVID-19 vaccine или MVC-COV1901. 2 дозы.

11. Health Institutes of Turkey и Erciyes University

TURKOVAC или ERUCOV-VAC. 1 доза.

12. Институт Гамалеи

Sputnik Light. 1 доза.

13. CanSino или Convidecia

Ad5-nCoV или Convidecia. 1 доза.

14. Anhui Zhifei Longcom

Zifivax (Protein subunit). 3 дозы.

15. Livzon Mabpharm Inc

V-01 (Protein subunit). 1 доза.

16. Shenzhen Kangtai Biological Products Co

KCONVAC (Inactivated virus). 2 дозы.

Важно отметить, что уведомление CAAT, хоть и имеет логотип Минздрава, является именно уведомлением, графическим материалом. Это не копия приказала или распоряжения за подписью какого-либо официального лица и ведомства. Однако публикация материала ThaiPBS* со ссылкой на главу Минтранса позволяет с высокой долей уверенности полагать, что Таиланд все же принял положительно решение по предложению министра здравоохранения и вводит контроль при посадке на рейсы в страну. О въезде водным и сухопутным транспортом ничего не говорится. На сайте Минтранса информация о новых мерах контроля отсутствует.

В последней официальной публикации Департамента связей с общественностью Таиланда (PR Thailand) от 6 января говорится о том, что Минздрав подготовил меры по защите от COVID-19 – требование подтверждения вакцинации и наличия страховки. В тесте подчеркивается, что они в равной мере распространяются на граждан всех стран. О том, что этим меры в каком-то виде утверждены на национальном уровне, в сообщении не говорится. Нет там информации и о дате.