Вакцинация работающих экспатов проходит на Пхукете

В четверг, 3 июня, на Пхукете стартовала вакцинация работающих на Пхукете иностранных граждан. В течение двух дней прививки вакциной Sinovac должны получить 22,6 тыс. трудовых мигрантов из сопредельных стран и около 5,8 тыс. экспатов с ворк-пермитами. Вакцинация проводится в рамках подготовки к открытию Пхукета для иностранных туристов в рамках проекта Phuket Sandbox.

Новости Пхукета

4 Июня 2021, 03:16 PM

Фото: Лагуна Пхукет

Одним из центров вакцинации иностранцев на Пхукете стал конференц-центр ACES в отеле Angsana Laguna Phuket. Управляющий директор Laguna Phuket Рави Чандран заявил, что Лагуна «крайне рада» предоставить свое помещение для проведения вакцинации.

«Laguna Phuket поддерживает проект Phuket Sandbox. Мы сотрудничаем с Туристической ассоциацией Пхукета (РТА) и Министерством здравоохранения, все наши сотрудники во всех семи отелях прошли контр-эпидемиологическую подготовку по стандарту SHA, получили сертификаты SHA», – добавил господин Чандран.

По словам управляющего директора Лагуны, комплекс готов к открытию границ Пхукета, остается лишь дождаться туристов.

«Нам нужно работать над продажами и маркетингом, работать с Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) и правительством, нужно дождаться описания процедур для прибывающих гостей из-за рубежа. Но мы готовы», – заверил господин Чандран.

С коллегой согласился и региональный генеральный менеджер Laguna Phuket Мичал Зитек.

«Замечательная часть этого (вакцинации) заключается в том, что все сотрудники Angsana и других отелей Лагуны будут на 100% привиты и мы будем на 100% готовы встретить гостей с 1 июля, когда Пхукет откроется в формате тестового полигона по приему туристов», – заявил господин Зитек.

При этом господин Зитек добавил, что с 1 июля в Лагуне будут действовать не просто санитарно-эпидемиологические стандарты SHA, но их расширенная версия SHA+.

«Мы готовы, первое июля, мы ждем тебя», – заявил господин Зитек.

Вакцинация иностранцев в Лагуне в первый день проходила без накладок, однако на другой прививочной площадке – в ТЦ Central Festival – образовались очереди. Некоторым из иностранцев пришлось ждать возможности подачи документов более полутора часов.

Сообщений о серьезных побочных эффектах у кого-то из привитых не поступало. Разве что, у одного из молодых сотрудников местной международной школы после прививки закружилась голова. Но сам он объяснил, что это нормальная для него реакция вообще на любые уколы и процедуры с иглами.

Иностранцев на Пхукете прививают китайской вакциной Sinovac, не использованной в ходе предыдущего раунда прививочной кампании. При это остров уже получил первую партию препарата для тех, кто получил первый укол ждет второго. Согласно заявлению директора Vachira Phuket Hospital Чалермпонга Суконтапона, в начале этой недели на остров были доставлены 80 тыс. доз вакцины, а 9 июня прибудут еще 120 тыс. доз.

Отметим, что возможность привиться в рамках государственной кампании имеют лишь те иностранцы, кто официально работает на Пхукете. У лиц с пенсионными или другими визами такой возможности пока нет, а власти острова так ни разу и не коснулись их судьбы, хотя правительство страны ранее неоднократно говорило, что привиться смогут все.

По состоянию на 2 июня план по вакцинации был выполнен на 60%, именно такая часть целевой группы населения получила хотя бы один укол.