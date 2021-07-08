Вакцинация иностранцев продолжается на Пхукете

Вакцинация живущих на Пхукете иностранцев не прекращается и будет продолжаться по мере поступления вакцин на остров. Соответствующее заявление сделал господин Прача Асаватира, занимающий должность регионального главы Департамента развития цифровой экономики (DEPA) в южном Таиланде. На своем посту господин Асаватира курирует работу портала Phuket Must Win, через который осуществляется запись на вакцинацию.

Новости Пхукета

8 Июля 2021, 02:40 PM

Фото: Архив The Phuket News

Немало иностранцев в процессе записи на вакцинацию столкнулись с тем, что их заявки были отклонены. На вопрос о причинах господин Асаватира заявил, что в каждом отдельном случае вопрос нужно задавать местному отделению Иммиграционного бюро или Департамента трудоустройства, поскольку «все заявки от иностранцев должны быть проверены и одобрены соответствующими ведомствами».

«Заявки от лиц с ворк-пермитами должны одобрить оба учреждения, а от обладателей других тип виз – только Иммиграционное бюро», – заявил региональный глава DEPA.

«После одобрения система разрешит иностранцу выбрать место проведения вакцинации. Такой двухступенчатый процесс нужен для того, чтобы быть уверенными, что подавший заявку иностранец живет на Пхукете, а не где-либо еще», – добавил он.

По словам господина Асаватиры, по состоянию на 7 июля на вакцинацию зарегистрировались примерно 59,4 тыс. иностранцев, 38,5 тыс. получили первую дозу вакцины, а 19,9 тыс. – обе дозы.

Регистрация на вакцинацию продолжается, но с самими уколами могут возникать задержки из-за того, что подтверждение конкретных дат зависит от поставок вакцин из Бангкока.

«При поступлении вакцины зарегистрировавшийся иностранец может выбрать место вакцинации. Впрочем, распределением вакцин между различными группами прививаемых занимается пхукетский офис Минздрава (РРНО)», – отметил господин Асаватира.

На вопрос о том, сколько и каких вакцин сейчас доступно на Пхукете, господин Асаватира ответить не смог.

«Я не имею понятия. Вам следует спросить РРНО», – заявил он.

Господин Асаватира лишь смог подтвердить, что иностранцев на Пхукете прививают не только вакциной Sinovac, но и препаратом AstraZeneca. Последний предназначен для лиц старше 60 лет, но когда все лица из данной группы будут привиты, получить вакцину AstraZeneca смогут и люди до 60 лет.

«Вакцинация иностранцев будет продолжаться, пока мы получаем сами вакцины», – заявил господин Асаватира.

Также глава регионального отделения DEPA прокомментировал замедление темпов вакцинации в последнюю неделю. По его словам, это связано с тем, что медперсоналу банально нужен отдых.

По состоянию на 6 июля 312,3 тыс. жителей Пхукета прошли полную вакцинацию. При этом 4 июля показатель составлял 312,2 тыс. Уровень выполнения заданной цели по вакцинации населения – 67%.

Одну дозу вакцины на Пхукете получили 395,2 тыс. человек. Заявленная цель по вакцинации в этой группе достигнута на 84%. Зарегистрировались на прививку 436,7 тыс. человек из требуемых 466,6 тыс.