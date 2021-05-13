Вакцинация иностранцев начнется в июне

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) подтвердил, что с 11 мая на острове начался прием заявок на вакцинацию иностранцев, работающих в туристическом бизнесе и смежных сферах. Непосредственно сам прививочный процесс запланирован на июнь.

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14 Мая 2021, 11:00 AM

Прививать иностранцев будут только вакциной AstraZeneca. Фото: Tim Reckmann

Начало приема заявок на вакцинацию иностранцев подтвердил один из членов рабочей группы, занимающейся функционированием регистрационного портала Phuket Must Win. Заявки принимаются не от самих иностранцев, а от лица работодателя, который должен быть зарегистрирован по пхукетскому адресу.

Для получения вакцины иностранец должен быть штатным сотрудником компании или владельцем бизнеса, должен иметь действительный паспорт с визой соответствующего типа, активный номер мобильного телефона, а также разрешение на работу, сроком годности не менее шести месяцев.

Рассмотрением и одобрением заявок будет заниматься РРНО. Подтверждение об одобрении заявки будет высылаться в виде SMS. После получения сообщения иностранец сможет выбрать место, день и время прививки.

«Прививочный процесс начнется в июне. Вакцинация будет проводиться только препаратом AstraZeneca.

К туристическому бизнесу и смежным отраслям отнесены следующие сферы: отели и курортные комплексы, туристические агентства, экскурсионные агентства, авиакомпании и другие перевозчики, рестораны, торговые центры и универмаги, сувенирные магазины, тематические парки, развлекательные заведения, спа и салоны оздоровительного массажа, театры, клиники эстетической медицины и салоны красоты, больницы и клиники, фитнес-центры, спортклубы, гольф-клубы, школы.

«Иностранцы, работающие этих видах бизнеса, будут вакцинированы в рамках первой фазы. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ждите. Всех обязательно привьют», – добавил собеседник The Phuket News.





