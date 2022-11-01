Вакцинация детей до 4 лет забуксовала в Таиланде на старте

Несмотря на промо-кампанию властей, программа по вакцинации детей до четырех лет не встретила энтузиазма со стороны родительского сообщества в Таиланде. Количество приведенных на прививку детей минимально, и тайские медики теперь опасаются, что закупленная вакцина просто пропадет, поскольку срок годности у нее ограничен шестью-девятью месяцами.

Новости Пхукета

1 Ноября 2022, 10:00 AM

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракун успокаивает ребенка, прививаемого 12 октября в Нонтхабури. Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Согласно данным Центра иммунизации, входящего в структуру тайского Минздрава, за первые две недели кампании, начавшейся 12 октября, было привито только 6 тыс. детей в возрасте от полугода до четырех лет, для которых страна закупила специальную версию вакцины Pfizer.

Более половины прививок – около 3,3 тыс. – были сделаны в Бангкоке. Показатели по другим регионам намного ниже. К примеру, шестой регион Минздрава привил всего 725 детей (это провинции Сакэо, Прачин-Бури, Чачонгсао, Самут-Пракан, Чонбури, Чантхабури, Районг и Трат).

Хуже всего вакцинация идет на северо-востоке. Восьмой регион отчитался всего о 19 прививках на семь провинций (Удон-Тхани, Сакон-Накхон, Накхон-Пханом, Лой, Нонг-Кхай, Нонг-Буа-Лампху и Бунг-Кан). Данные были опубликованы 31 октября на странице Общества сельских докторов в Facebook.

При этом Bangkok Post отмечает, что Таиланд заказал 3 млн доз вакцины Pfizer для детей до четырех лет. Первый миллион уже получен и распределен по регионам, два оставшихся должны быть доставлены до конца года.

Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, решившей привить детей в возрасте до четырех лет. Остальные государства региона пока не вакцинируют эту возрастную группу.

«Вакцина эффективна, она соответствует всем стандартам и безопасна. Родители могут записать детей на прививки или просто привезти их в центры вакцинации, это делается на добровольной основе», – говорил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун на запуске вакцинационной кампании 12 октября в больнице Phra Nang Klao Hospital в Нонтхабури.

Однако родители призыв не восприняли и, как показала практика, желания добровольно вакцинировать детей не продемонстрировали.

Bangkok Post пишет, что Национальное управление статистики не сообщает, сколько всего в стране детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, но «количество заказанных министерством доз вакцины в 3 млн может быть индикатором».

Исполняющий обязанности генерального директора Департамента контроля за заболеваниями Тарет Крассанайравивонг выразил 31 октября надежду на рост числа родителей, которые все же приведут своих детей на бесплатные прививки. Он напомнил, что вакцинация – это защита от коронавируса (а тот никуда еще не исчез).

Общество сельских докторов назвало ситуацию «вызывающей беспокойство», поскольку отклик родительского сообщества оказался явно ниже прогнозов. Опасения побочных эффектов оказались сильнее, чем все аргументы врачей и министра. Также сельские врачи отмечают, что свою роль могло сыграть общее улучшение эпидемиологической ситуации в стране – тайцы стали бояться коронавируса гораздо меньше, чем год и два назад.

Общество сельских врачей отмечает, что Минздрав теперь столкнулся с проблемой срока хранения вакцины, который составляет от полугода до девяти месяцев.

«Это новый вызов и новая головная боль для Министерства общественного здоровья», – констатируют доктора.