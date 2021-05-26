Вакцина Moderna станет доступна в Таиланде в третьем квартале

Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, станет доступна в Таиланде в третьем квартале этого года, которые начинается 1 июля. С соответствующим заявлением выступила Ассоциация частных больниц (РНА).

26 Мая 2021, 06:47 PM

Вакциной Moderna можно будет привиться только в частных больницах. Фото: Governor Tom Wolf / Wikimedia Commons

Как пишет Bangkok Post, вакцина будет доступна в негосударственных медицинских учреждений по примерно цене в 2 тыс. бат за укол, не включая страховку и сбор за обслуживание. Закупаться вакцины будут через Правительственную фармацевтическую организацию (GPO), причем больницы должны будут авансом оплатить организации заказываемые ими дозы вакцины.

Директор Bangkok Chain Hospital и президент PHA Чалерм Харнпханит заявил, что больницы уже удвоили ранее размещенный заказ на 5 млн доз вакцины Moderna. Впрочем, подробная информация о количестве препарата и сроках его доставки в Таиланд ожидается лишь на следующей неделе. Тогда же может быть объявлено о том, когда начнутся непосредственно прививки и сколько они будут стоить.

Господин Харнпханит заявил, что частные больницы постараются сделать цены для клиентов максимально близкими к непосредственной стоимость вакцины и расходам на проведение прививок. Закупать вакцины других производителей члены РНА не планируют.

Ранее в РНА говорили, что страховка от побочных эффектов вакцины на 90 дней будет стоить не больше 100 бат. О возможном размере сбора за обслуживание не сообщалось.

Также в третьем квартале должна начаться массовая государственная вакцинация населения вакциной AstraZeneca. Как заявил глава Минздрава Анутин Чарнвиракун, дата начала кампании остается прежней – 7 июля.

По словам министра, последние переговоры с представителями AstraZeneca были «очень позитивными». Господин Чарнвиракун не уточнил, когда власти Таиланда получат первую партию вакцины, но указал, что поставки планируются в ежемесячном порядке.

«Прямо сейчас мы можем сказать, что компания сможет планомерно поставлять вакцину каждый месяц. Количество будет зависеть от договоренностей между компанией и Департаментом эпидемиологии (DDC)», – отметил министр.

«Мы пока не можем назвать точную дату первой поставки со стороны компании, но мы уверены, что она будет готова к 7 июля», – добавил он.

Представители AstraZeneca также заверили Bangkok Post, что смогут своевременно поставить вакцину. При этом непосредственно сейчас в ряде больниц ощущается дефицит препарата, из-за чего приходится корректировать планы по вакцинации.

Компания отметила, что каждая партия вакцины проходит более 60 различных тестов на качество.

«Сейчас мы ждем финальных результатов по первой партии вакцины от COVID-19, произведенной непосредственно в Таиланде. Мы ожидаем получения информации на этой неделе, после чего сразу же сообщим властям данные по графику поставок. Обеспечение максимально оперативного производства высококачественной вакцины – наш главный и единственный приоритет», – добавили в компании.